Sivas'ta belgesel tadında görüntüler! 2 vaşak kurtlardan böyle kaçtı

Sivas'ın İmranlı ilçesinde 2 vaşağın kendilerini kovalayan 2 kurttan kaçması güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, yerleşim yerinde 2 vaşağın hızla koşması ve 2 kurdun kendilerini kovalaması görülüyor. Kurtların daha sonra köy içerisinde gezinmeleri de yer alıyor. Köy muhtarı Temur Kılıç, kışın sessiz olmasından dolayı yabani hayvanların sıklıkla köye geldiğini ve güvenlik kameralarının da bu anları kayıt altına aldığını belirtti.

