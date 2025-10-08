En yakın milli maç ne zaman oynanacak? Türkiye milli maç programı 2025

Kategoriler
Milli Takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Gürcistan ve Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. Nefes kesen maçlara kısa süre kala milli maç programı da belli oldu.
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 11 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Bulgaristan ve 14 Ekim Salı günü Kocaeli'de Gürcistan'la karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarına başladı.
Milli Takımımız'ın oynayacağı karşılaşmalara kısa süre kaldı. FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda 14 Ekim Salı günü Kocaeli'de oynanacak olan maçın biletleri satışa çıktı. Passolig sitesi üzerinden biletler satın alınacak.
Batı alt orta bloklar: 2 bin 500 lira
Doğu alt orta bloklar: 2 bin lira
Batı alt köşe bloklar: 1750 lira
Doğu alt köşe bloklar: 1750 lira
Doğu üst orta bloklar: 1500 lira
Batı üst köşe bloklar: 1250 lira
Doğu üst köşe bloklar: 1250 lira
Kuzey alt: 900 lira
Güney alt: 900 lira
Kuzey üst: 900 lira
Güney üst: 900 lira