En yakın milli maç ne zaman oynanacak? Türkiye milli maç programı 2025

Milli Takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Gürcistan ve Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. Nefes kesen maçlara kısa süre kala milli maç programı da belli oldu.

EN YAKIN MİLLİ MAÇ NE ZAMAN OYNANACAK?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 11 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Bulgaristan ve 14 Ekim Salı günü Kocaeli'de Gürcistan'la karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarına başladı.

TÜRKİYE GÜRCİSTAN MAÇ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Milli Takımımız'ın oynayacağı karşılaşmalara kısa süre kaldı. FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda 14 Ekim Salı günü Kocaeli'de oynanacak olan maçın biletleri satışa çıktı. Passolig sitesi üzerinden biletler satın alınacak.

TÜRKİYE GÜRCİSTAN MAÇ BİLETLERİ

Batı alt orta bloklar: 2 bin 500 lira

Doğu alt orta bloklar: 2 bin lira

Batı alt köşe bloklar: 1750 lira

Doğu alt köşe bloklar: 1750 lira

Doğu üst orta bloklar: 1500 lira

Batı üst köşe bloklar: 1250 lira

Doğu üst köşe bloklar: 1250 lira

Kuzey alt: 900 lira

Güney alt: 900 lira

Kuzey üst: 900 lira

Güney üst: 900 lira