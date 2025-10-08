Vakıfbank Fenerbahçe voleybol maçı hangi kanalda, nereden canlı izlenir? Karşılaşma bugün oynanacak

Kategoriler
Geçen yıl Vodafone Sultanlar Ligi şampiyonu olan VakıfBank bugün Fenerbahçe ile mücadele edecek.
Voleybol kadınlar şampiyonasının maçı bugün oynanırken galip gelen ekip, en çok kazanan takım olarak tarihe geçecek. Şu ana kadar oynanan karşılaşmalarda Eczacıbaşı, Fenerbahçe ve Vakıfbank 5 kez şampiyon oldu. Heyecanla beklenen karşılaşma bugün 19.00'da başlarken TRT Spor üzerinden yayınlanacak.
Bu akşam 19.00'da oynanacak olan müsabaka 19.00'da başlayacak. Nefes kesen maçı canlı olarak izlemek isteyenler TRT Spor ekranlarında canlı olarak izleyebilecek. Karşılaşma TRT Spor üzerinden şifresiz olarak ekranlara gelecek. 2025 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası maçı, bugün Ankara'da oynanacak
Fenerbahçe – 5 Şampiyonluk (2009, 2010, 2015, 2022, 2024)
Eczacıbaşı – 5 Şampiyonluk (2011, 2012, 2018, 2019, 2020)
VakıfBank – 5 Şampiyonluk (2013, 2014, 2017, 2021, 2023)
2009 – Fenerbahçe 3:1 Eczacıbaşı
2010 – Fenerbahçe 3:1 VakıfBank
2011 – Eczacıbaşı 3:1 Fenerbahçe
2012 – Eczacıbaşı 3:0 Galatasaray
2013 – VakıfBank 3:2 Eczacıbaşı
2014 – VakıfBank 3:0 Fenerbahçe
2015 – Fenerbahçe 3:2 VakıfBank
2016 – Bu yıl kupa düzenlenmedi
2017 – VakıfBank 3:0 Fenerbahçe
2018 – Eczacıbaşı 3:1 VakıfBank
2019 – Eczacıbaşı 3:2 VakıfBank
2020 – Eczacıbaşı 3:2 VakıfBank
2021 – VakıfBank 3:0 Eczacıbaşı
2022 – Fenerbahçe 3:0 VakıfBank
2023 – VakıfBank 3:2 Fenerbahçe
2024 – Fenerbahçe 3:1 Eczacıbaşı