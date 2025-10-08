Vakıfbank Fenerbahçe voleybol maçı hangi kanalda, nereden canlı izlenir? Karşılaşma bugün oynanacak

Geçen yıl Vodafone Sultanlar Ligi şampiyonu olan VakıfBank bugün Fenerbahçe ile mücadele edecek.

VAKIFBANK FENERBAHÇE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Voleybol kadınlar şampiyonasının maçı bugün oynanırken galip gelen ekip, en çok kazanan takım olarak tarihe geçecek. Şu ana kadar oynanan karşılaşmalarda Eczacıbaşı, Fenerbahçe ve Vakıfbank 5 kez şampiyon oldu. Heyecanla beklenen karşılaşma bugün 19.00'da başlarken TRT Spor üzerinden yayınlanacak.

VAKIFBANK FENERBAHÇE VOLEYBOL MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Bu akşam 19.00'da oynanacak olan müsabaka 19.00'da başlayacak. Nefes kesen maçı canlı olarak izlemek isteyenler TRT Spor ekranlarında canlı olarak izleyebilecek. Karşılaşma TRT Spor üzerinden şifresiz olarak ekranlara gelecek. 2025 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası maçı, bugün Ankara'da oynanacak

VOLEYBOL KADINLAR ŞAMPİYONASINI EN ÇOK HANGİ TAKIM KAZANDI?

Fenerbahçe – 5 Şampiyonluk (2009, 2010, 2015, 2022, 2024)

Eczacıbaşı – 5 Şampiyonluk (2011, 2012, 2018, 2019, 2020)

VakıfBank – 5 Şampiyonluk (2013, 2014, 2017, 2021, 2023)

VOLEYBOL KADINLAR ŞAMPİYONASI FİNAL MAÇLARI VE SKORLARI

2009 – Fenerbahçe 3:1 Eczacıbaşı

2010 – Fenerbahçe 3:1 VakıfBank

2011 – Eczacıbaşı 3:1 Fenerbahçe

2012 – Eczacıbaşı 3:0 Galatasaray

2013 – VakıfBank 3:2 Eczacıbaşı

2014 – VakıfBank 3:0 Fenerbahçe

2015 – Fenerbahçe 3:2 VakıfBank

2016 – Bu yıl kupa düzenlenmedi

2017 – VakıfBank 3:0 Fenerbahçe

2018 – Eczacıbaşı 3:1 VakıfBank

2019 – Eczacıbaşı 3:2 VakıfBank

2020 – Eczacıbaşı 3:2 VakıfBank

2021 – VakıfBank 3:0 Eczacıbaşı

2022 – Fenerbahçe 3:0 VakıfBank

2023 – VakıfBank 3:2 Fenerbahçe

2024 – Fenerbahçe 3:1 Eczacıbaşı