16°
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

Vakıfbank Fenerbahçe voleybol maçı hangi kanalda, nereden canlı izlenir? Karşılaşma bugün oynanacak

VakıfBank - Fenerbahçe maçı 8 Ekim Çarşamba günü oynanacak. Nefes kesen maça saatler kala hangi kanalda yayınlandığı da gündeme geldi. İki takım bugün 19.00'da karşı karşıya gelecek.

Vakıfbank Fenerbahçe voleybol maçı hangi kanalda, nereden canlı izlenir? Karşılaşma bugün oynanacak
Haber Merkezi
08.10.2025
08.10.2025
08.10.2025 14:26

Geçen yıl Vodafone şampiyonu olan bugün ile mücadele edecek.

VAKIFBANK FENERBAHÇE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

kadınlar şampiyonasının maçı bugün oynanırken galip gelen ekip, en çok kazanan takım olarak tarihe geçecek. Şu ana kadar oynanan karşılaşmalarda Eczacıbaşı, Fenerbahçe ve Vakıfbank 5 kez şampiyon oldu. Heyecanla beklenen karşılaşma bugün 19.00'da başlarken üzerinden yayınlanacak.

Vakıfbank Fenerbahçe voleybol maçı hangi kanalda, nereden canlı izlenir? Karşılaşma bugün oynanacak

VAKIFBANK FENERBAHÇE VOLEYBOL MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Bu akşam 19.00'da oynanacak olan müsabaka 19.00'da başlayacak. Nefes kesen maçı canlı olarak izlemek isteyenler TRT Spor ekranlarında canlı olarak izleyebilecek. Karşılaşma TRT Spor üzerinden şifresiz olarak ekranlara gelecek. 2025 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası maçı, bugün Ankara'da oynanacak

Vakıfbank Fenerbahçe voleybol maçı hangi kanalda, nereden canlı izlenir? Karşılaşma bugün oynanacak

VOLEYBOL KADINLAR ŞAMPİYONASINI EN ÇOK HANGİ TAKIM KAZANDI?

Fenerbahçe – 5 Şampiyonluk (2009, 2010, 2015, 2022, 2024)

Eczacıbaşı – 5 Şampiyonluk (2011, 2012, 2018, 2019, 2020)

VakıfBank – 5 Şampiyonluk (2013, 2014, 2017, 2021, 2023)

Vakıfbank Fenerbahçe voleybol maçı hangi kanalda, nereden canlı izlenir? Karşılaşma bugün oynanacak

VOLEYBOL KADINLAR ŞAMPİYONASI FİNAL MAÇLARI VE SKORLARI

2009 – Fenerbahçe 3:1 Eczacıbaşı

2010 – Fenerbahçe 3:1 VakıfBank

2011 – Eczacıbaşı 3:1 Fenerbahçe

2012 – Eczacıbaşı 3:0 Galatasaray

2013 – VakıfBank 3:2 Eczacıbaşı

2014 – VakıfBank 3:0 Fenerbahçe

2015 – Fenerbahçe 3:2 VakıfBank

Vakıfbank Fenerbahçe voleybol maçı hangi kanalda, nereden canlı izlenir? Karşılaşma bugün oynanacak

2016 – Bu yıl kupa düzenlenmedi

2017 – VakıfBank 3:0 Fenerbahçe

2018 – Eczacıbaşı 3:1 VakıfBank

2019 – Eczacıbaşı 3:2 VakıfBank

2020 – Eczacıbaşı 3:2 VakıfBank

2021 – VakıfBank 3:0 Eczacıbaşı

2022 – Fenerbahçe 3:0 VakıfBank

2023 – VakıfBank 3:2 Fenerbahçe

2024 – Fenerbahçe 3:1 Eczacıbaşı

Vakıfbank Fenerbahçe voleybol maçı 8 Ekim biletleri satışa çıktı mı? Bilet fiyatları bekleniyor
ETİKETLER
#Voleybol
#vakıfbank
#trt spor
#sultanlar ligi
#Fenerbahçe
#Aktüel
