AK Parti'ye geçen belediye başkanları kimler, isim listesi? 7 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün katıldığı AK Parti Grup Toplantısı'nda, CHP, DP, DEVA ve YRP'den ayrılan 7 belediye başkanına rozetlerini taktı.

Rozetlerin takılmasının ardından AK Parti'ye geçen belediye başkanlarının kim olduğu, isim listesi vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı.

AK PARTİ'YE GEÇEN BELEDİYE BAŞKANLARI KİMLER, İSİM LİSTESİ?

Bugün (8 Ekim 2025 Çarşamba) gerçekleştirilen grup toplantısının ardından Adahan Göle, Gümüşhane Şiran, Muş Bulanık Rüstem Gedik Beldesi, Muş Bulanık Sarıpınar Beldesi, Bingöl Merkez Ilıcalar Beldesi, Giresun Ören Beldesi ve Bingöl Merkez Sancak Beldesi AK Parti'ye geçti.

AK Parti'ye katılan belediye başkanlarının isimleri ise şöyle:

Ardahan Göle - Gökhan Budak (Cumhuriyet Halk Partisi)

Gümüşhane Şiran - Abdulbaki Kara (Demokrat Parti)

Muş Bulanık Rüstem Gedik Beldesi - Abid Özdemir (DEVA Partisi)

Muş Bulanık Sarıpınar Beldesi - Uşak Ataş (DEVA Partisi)

Bingöl Merkez Ilıcalar Beldesi - Eşref Varol (Yeniden Refah Partisi)

Giresun Ören Beldesi - Soner Erkan (Yeniden Refah Partisi)

Bingöl Merkez Sancak Beldesi - Hayrettin Küçük (Yeniden Refah Partisi)