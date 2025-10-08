Dört partiden 7 belediye başkanı AK Parti'de! Rozetlerini Erdoğan taktı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'da katıldığı Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi sonrası yurda. döndü. Ayağının tozuyla AK Parti Grup Toplantısı'na katılan Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu.
Kürsüde yaptığı açıklamasında Özgür Özel'e tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'daki su krizinden de bahsetti.
Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunun Erdoğan toplantının ardından AK Parti'ye yeni katılan isimlere rozetlerini taktı.
CHP, DP, DEVA ve YRP'den ayrılan 7 belediye başkanı bugün itibarıyla AK Parti'ye geçti.
AK Parti'ye katılan belediye başkanlarının rozetleri Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takıldı.
Ardahan Göle Gökhan Budak (Cumhuriyet Halk Partisi)
Gümüşhane Şiran Abdulbaki Kara (Demokrat Parti)
Muş Bulanık Rüstem Gedik Beldesi Abid Özdemir (DEVA Partisi)
Muş Bulanık Sarıpınar Beldesi Uşak ATAŞ (DEVA Partisi)
Bingöl Merkez Ilıcalar Beldesi Eşref Varol (Yeniden Refah Partisi)
Giresun ören beldesi - Soner Erkan (Yeniden Refah Partisi)
Bingöl Merkez Sancak Beldesi Hayrettin Küçük (Yeniden Refah Partisi)