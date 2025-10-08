Menü Kapat
Dört partiden 7 belediye başkanı AK Parti'de! Rozetlerini Erdoğan taktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. İç ve dış siyasetle ilgili değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, su ve çöp kriziyle vatandaşı mağdur eden CHP'li belediyelere de yüklendi. Öte yandan programın sonunda 4 ayrı partiden 7 belediye başkanı AK Parti saflarına geçti. Bu isimlere rozetlerini bizzat Erdoğan taktı. İşte o isimler...

Cumhurbaşkanı , Azerbaycan'da katıldığı Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi sonrası yurda. döndü. Ayağının tozuyla Grup Toplantısı'na katılan Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu.

Kürsüde yaptığı açıklamasında 'e tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'daki su krizinden de bahsetti.

Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunun Erdoğan toplantının ardından AK Parti'ye yeni katılan isimlere rozetlerini taktı.

, DP, DEVA ve YRP'den ayrılan 7 belediye başkanı bugün itibarıyla AK Parti'ye geçti.

İŞTE AK PARTİ'YE KATILAN BELEDİYE BAŞKANLARI


AK Parti'ye katılan belediye başkanlarının rozetleri Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takıldı.

Ardahan Göle Gökhan Budak (Cumhuriyet Halk Partisi)
Gümüşhane Şiran Abdulbaki Kara (Demokrat Parti)
Muş Bulanık Rüstem Gedik Beldesi Abid Özdemir ()
Muş Bulanık Sarıpınar Beldesi Uşak ATAŞ (DEVA Partisi)
Bingöl Merkez Ilıcalar Beldesi Eşref Varol ()
Giresun ören beldesi - Soner Erkan (Yeniden Refah Partisi)
Bingöl Merkez Sancak Beldesi Hayrettin Küçük (Yeniden Refah Partisi)

