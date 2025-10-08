Menü Kapat
16°
Editor
 Bengü Sarıkuş

Bakan Kurum açıkladı: 503 milyar dolar değerinde projeye imza atıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen toplantıda yer aldı. Bakan Kurum, "Dünyanın en büyük 250 uluslararası müteahhitlik şirketi içerisinde 45 Türk müteahhidi bulunmaktadır. Şu ana kadar tam 135 ülkede, 503 milyar dolar değerinde 12 bin 100 projeye imza attık." dedi.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.10.2025
15:05
|
GÜNCELLEME:
08.10.2025
15:11

Çevre, Şehircilik ve Bakanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu'nun (BM AEK) Kentsel Kalkınma, ve Arazi Yönetimi Komitesi'nin 86'ncı Oturumu kapsamında düzenlenen "Konut Uygunluğu ve Sürdürülebilirlik" başlıklı BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen toplantıda konuştu.

Bakan Kurum açıkladı: 503 milyar dolar değerinde projeye imza atıldı

'nin, yaşanabilir çevre, iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir şehirciliğe dair konularda samimiyetini sadece temenniler boyutunda bırakan bir ülke olmadığını belirten Kurum, tam aksine Türkiye'nin, duruşunu, yaptığı örnek kanuni düzenlemelerle pekiştiren, 81 ilinde yaptığı tüm inşa faaliyetlerinin merkezine insanların ihtiyaçlarını ve yüksek yaşam kalitesini koyan bir ülke olduğunu belirtti.

Bakan Kurum açıkladı: 503 milyar dolar değerinde projeye imza atıldı

Kurum, Türkiye'nin Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli büyük bir yaşadığını hatırlatarak "Depremin ardından sadece 15 gün içinde ilk temellerimizi attık, 45 gün sonra ilk konutlarımızı teslim etmeye başladık. Bugün geldiğimiz aşamada ise saatte 23 konut, günde 550 konut üreterek dünyada eşi az görülen bir hızla, yeniden inşa süreci yürütüyoruz. Bu kararlı çalışmalarımız neticesinde 300 bin konutumuzu hak sahibi vatandaşlarımıza teslim ettik. Yılsonundaki hedefimiz, söz verdiğimiz 453 bin konutumuzu tamamlayarak, depremin izlerini tamamen silmektir." diye konuştu.

Tüm bu konut projelerinde çevreci altyapı, kaliteli ulaşım, sosyal donatı, erişilebilirlik ve sürdürülebilirliği en ince detayına kadar hesapladıklarını ve uyguladıklarının altını çizen Kurum, bunları milletin hizmetine ve dünyanın takdirine sunduklarına işaret etti.

Bakan Kurum açıkladı: 503 milyar dolar değerinde projeye imza atıldı

503 MİLYAR DOLAR DEĞERİNDE 12 BİN 100 PROJE

Bakan Kurum, şöyle devam etti: "Dünyanın en saygın uzmanları tarafından 'Asrın Felaketi' olarak nitelendirilen bir afeti 'dünyanın en büyük ölçekli yeniden inşa sürecine' dönüştürme başarısını iki şeye borçluyuz. Bunlardan ilki, devletimizin kararlılığı, milletimizin ise devletine olan sarsılmaz güven duygusudur. Diğeri ise yapı sektörümüzün engin tecrübesi, Toplu Konut İdaresi ve Emlak Konut Genel Müdürlüğümüzün yüksek hızı, kaliteli personel yapısı ve özgüvenidir. Türk yapı sektörümüz, Türkiye ve dünyada saygın ve önemli işlere imza atmaktadır. Bu itibarla dünyanın en büyük 250 uluslararası müteahhitlik şirketi içerisinde 45 Türk müteahhidi bulunmaktadır. Şu ana kadar tam 135 ülkede, 503 milyar dolar değerinde, 12 bin 100 projeye imza attık. Hala küresel ölçekte bu faaliyetlerimizin sayısını artırmaya, sadece Türkiye'nin değil 'dünyanın yaşam kalitesi' için çalışmaya devam ediyoruz."

Bakan Kurum açıkladı: 503 milyar dolar değerinde projeye imza atıldı

Küresel ekonomi ve insani taleplerdeki radikal değişimle beraber konut edindirme sürecinin artık son derece hızlı, basit ve halkçı bir yapıya kavuştuğunu belirten Kurum, Türkiye'nin bu paradigma değişimini doğru okuduğunu, 2012'de başlattığı kentsel dönüşüm seferberliğiyle 2 milyon 317 bin eski konutu, olanca hızı ve insan merkezli bakış açısıyla dönüştürdüğünü vurguladı.

Bakan Kurum açıkladı: 503 milyar dolar değerinde projeye imza atıldı

5 MİLYON KİŞİYE GÜVENLİ KONUT

Kurum, şunları kaydetti: "Geçen çeyrek asra baktığımızda Toplu Konut İdaremiz () tam 1 milyon 700 bin konut üretmiş, 5 milyon vatandaşımıza güvenli barınma imkanı sunmuştur. Bugün halen sosyal konut projelerinde uzun vadeli, 20 yıla varan ödeme planlarıyla düşük ve orta gelir grubundaki vatandaşlarımızı ev sahibi yapıyoruz. Şimdi de hiç konutu olmayan vatandaşlarımızı uygun fiyatlarla ev sahibi yapmak için yeni 500 bin sosyal konut kampanyamıza başlıyoruz. Kurduğumuz bu karma sistemle bir yandan düşük taksitli satışlarla mülkiyet imkanı sunuyor, bir yandan da yeni geliştirdiğimiz kiralık konut modelimizle 'herkes için erişim kolaylığı' sağlıyoruz. Şurası hakikaten bizim için çok kıymetli. Biz, bu projelerimizi sadece birer barınma politikası olarak tasarlamıyoruz. Aynı zamanda afetlere dirençli şehirciliğin, erişilebilir barınma imkanlarının ve sosyal adaletin en somut yansımaları olarak görüyoruz."

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğiyle, özel sektörünün gücüyle, kamu tecrübesi ve bankacılık deneyimiyle dostlarının her zaman yanında olduğunu vurgulayan Kurum, özellikle erişilebilir konut üretimine dair her türlü ortaklık arayışına cevap vermeye, her konuda yapıcı bir aktör olmaya hazır olduklarını söyledi.

