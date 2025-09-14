Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Buse Naz Çakıroğlu maçı hangi kanalda, saat kaçta, nerede? 2025 Dünya Boks Şampiyonası'nda finale çıktı

Buse Naz Çakıroğlu maçı hangi kanalda, saat kaçta ve nerede olduğu belli oldu. 2025 Dünya Boks Şampiyonası final maçı kapsamında milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu, Kazakistanlı boksör Alua Balıkbekova ile bugün karşı karşıya gelecek. Ayrıca milli boksörümüz Büşra Işıldar bugün final maçına çıkacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Buse Naz Çakıroğlu maçı hangi kanalda, saat kaçta, nerede? 2025 Dünya Boks Şampiyonası'nda finale çıktı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
14.09.2025
saat ikonu 11:24
|
GÜNCELLEME:
14.09.2025
saat ikonu 11:24

Dünya Federasyonu tarafından gerçekleştirilen 2025 Dünya Boks Şampiyonası'nda 2 milli boksörümüz finale çıkmaya hak kazandı. ve Büşra Işıldar bugün (14 Eylül 2025 Pazar) final maçlarına çıkacak.

Vatandaşlar tarafından Buse Naz Çakıroğlu maçı hangi kanalda, saat kaçta ve nerede olduğu merak ediliyor.

Buse Naz Çakıroğlu maçı hangi kanalda, saat kaçta, nerede? 2025 Dünya Boks Şampiyonası'nda finale çıktı

BUSE NAZ ÇAKIROĞLU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2025 Dünya Boks Şampiyonası final maçları kapsamında milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu, Kazakistanlı boksör Alua Balıkbekova ile karşılaşacak. Buse Naz Çakıroğlu'nun 2025 Dünya Boks Şampiyonası final maçı bugün saat 20.00'de başlayacak.

Buse Naz Çakıroğlu maçı hangi kanalda, saat kaçta, nerede? 2025 Dünya Boks Şampiyonası'nda finale çıktı

BUSE NAZ ÇAKIROĞLU MAÇI HANGİ KANALDA?

Buse Naz Çakıroğlu'nun Alua Balıkbekova ile 2025 Dünya Boks Şampiyonası final maçları kapsamında gerçekleştireceği mücadele TRT Spor Yıldız ekranlarından yayınlanacak. Milli boksörümüz karşılaşmada rakibini yenerse 2025 Dünya Boks Şampiyonası'nda şampiyon olacak.

Buse Naz Çakıroğlu maçı hangi kanalda, saat kaçta, nerede? 2025 Dünya Boks Şampiyonası'nda finale çıktı

BUSE NAZ ÇAKIROĞLU MAÇI NEREDE?

2025 Dünya Boks Şampiyonası, İngiltere'nin Liverpool şehrinde düzenleniyor. Buse Naz Çakıroğlu'nun 2025 Dünya Boks Şampiyonası final maçları kapsamında Alue Balıkbekova ile yapacağı karşılaşma da İngiltere'nin Liverpool kentinde gerçekleşecek.

Buse Naz Çakıroğlu maçı hangi kanalda, saat kaçta, nerede? 2025 Dünya Boks Şampiyonası'nda finale çıktı

BÜŞRA IŞILDAR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

2025 Dünya Boks Şampiyonası kapsamında finale yükselen milli boksörlerimizden Büşra Işıldar'ın maçı ise bugün saat 14.00'te başlayacak. Karşılaşma TRT Spor yıldız ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

ETİKETLER
#boks
#buse naz çakıroğlu
#Büşra Işıldar
#Dünya Boks Şampiyonası
#2025 Dünya Boks Şampiyonası
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.