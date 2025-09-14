Buse Naz Çakıroğlu maçı hangi kanalda, saat kaçta, nerede? 2025 Dünya Boks Şampiyonası'nda finale çıktı

Dünya Boks Federasyonu tarafından gerçekleştirilen 2025 Dünya Boks Şampiyonası'nda 2 milli boksörümüz finale çıkmaya hak kazandı. Buse Naz Çakıroğlu ve Büşra Işıldar bugün (14 Eylül 2025 Pazar) final maçlarına çıkacak.

Vatandaşlar tarafından Buse Naz Çakıroğlu maçı hangi kanalda, saat kaçta ve nerede olduğu merak ediliyor.

BUSE NAZ ÇAKIROĞLU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2025 Dünya Boks Şampiyonası final maçları kapsamında milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu, Kazakistanlı boksör Alua Balıkbekova ile karşılaşacak. Buse Naz Çakıroğlu'nun 2025 Dünya Boks Şampiyonası final maçı bugün saat 20.00'de başlayacak.

BUSE NAZ ÇAKIROĞLU MAÇI HANGİ KANALDA?

Buse Naz Çakıroğlu'nun Alua Balıkbekova ile 2025 Dünya Boks Şampiyonası final maçları kapsamında gerçekleştireceği mücadele TRT Spor Yıldız ekranlarından yayınlanacak. Milli boksörümüz karşılaşmada rakibini yenerse 2025 Dünya Boks Şampiyonası'nda şampiyon olacak.

BUSE NAZ ÇAKIROĞLU MAÇI NEREDE?

2025 Dünya Boks Şampiyonası, İngiltere'nin Liverpool şehrinde düzenleniyor. Buse Naz Çakıroğlu'nun 2025 Dünya Boks Şampiyonası final maçları kapsamında Alue Balıkbekova ile yapacağı karşılaşma da İngiltere'nin Liverpool kentinde gerçekleşecek.

BÜŞRA IŞILDAR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

2025 Dünya Boks Şampiyonası kapsamında finale yükselen milli boksörlerimizden Büşra Işıldar'ın maçı ise bugün saat 14.00'te başlayacak. Karşılaşma TRT Spor yıldız ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.