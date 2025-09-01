Menü Kapat
29°
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Çamaşır yıkarken yaptığınız en büyük hata ortaya çıktı: Deterjan ve yumuşatıcı kullanımı hakkında şaşırtıcı gerçekler

'Which?' yazarı Rebecca Jakeman, çamaşır yıkarken yumuşatıcı kullanılmaması gerektiğini açıkladı. Jakeman'a göre deterjan kullanımında da dikkat edilmesi gereken kritik bir detay bulunuyor.

Murat Makas
01.09.2025
15:48
01.09.2025
15:48

Birçoğumuzun pek de sevmediği bir iş olan çamaşır yıkama konusunda, meğer yıllardır büyük bir hata yapıyormuşuz. 'Which?'ten bir uzman, çamaşırlarınızı aslında neden yumuşatıcıyla yıkamamanız gerektiğini açıkladı.

"YUMUŞATICI ASLA KULLANMAYIN!"

Which?'in kıdemli araştırmacısı ve yazarı Rebecca Jakeman, yumuşatıcının aslında kıyafetleri yumuşatmak yerine ciltte tahrişe neden olabileceğini öne sürdü:

"Asla yumuşatıcı kullanmam. Kumaşların üzerinde zamanla biriken bir kalıntı bırakıyor. Bu da deterjanın giysilerinize nüfuz etmesini ve temizlemesini zorlaştırmakla kalmayıp havluların emiciliğini azaltıyor. Yumuşatıcılar ayrıca hassas ciltleri tahriş edebilir."

Çamaşır yıkarken yaptığınız en büyük hata ortaya çıktı: Deterjan ve yumuşatıcı kullanımı hakkında şaşırtıcı gerçekler

FAZLA DETERJAN KULLANIMI KIYAFETLERİNİZE ZARAR VERİYOR

Verdiği tavsiyelerde çoğumuzun çamaşırlara çok fazla deterjan koyduğunu da savunan Jakeman, "Biraz fazladan deterjan eklemek dünyanın sonu gibi görünmeyebilir. Ancak favori kıyafetleriniz için büyük fark olabilir" dedi. Lekenin etkili bir şekilde çıkarılmasına rağmen, durulama aşamasında giysilerin üzerinde çok fazla deterjan kalıntısı bırakılabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Jakeman, açık renkli çamaşırlarda bu durumun pek sorun olmasa da, koyu renkli kıyafetlerde deterjan tozunun veya sıvı deterjanın kalıntılarının daha belirgin olacağını sözlerine ekledi.

Çamaşır yıkarken yaptığınız en büyük hata ortaya çıktı: Deterjan ve yumuşatıcı kullanımı hakkında şaşırtıcı gerçekler

Fazla deterjan kullanımının bir dezavantajı da, deterjanda kullanılan kimyasallara karşı hassas cilde sahip kişilerde problem olması. Peki ne kadar deterjan kullanılmalı? Jakeman'a göre, çamaşırlar az miktardaysa yaklaşık bir yemek kaşığı, çok fazlaysa da iki yemek kaşığı deterjan yeterli.

Çamaşır yıkarken yaptığınız en büyük hata ortaya çıktı: Deterjan ve yumuşatıcı kullanımı hakkında şaşırtıcı gerçekler

Uzman, çamaşır makinenizin kullanma kılavuzunda her program için ne kadar deterjan kullanılması gerektiğinin detaylı olarak belirtildiğini hatırlatıyor. Çoğumuzun bu konuda tahminde bulunarak yanlış yaptığını ve gereğinden fazla deterjan kullandığını da ekliyor.

