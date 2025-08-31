Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Saatlerce oturup dizi izliyorsanız bu haber tam size göre: Bilinmeyen faydası ortaya çıktı

Bir araştırma, tek oturuşta saatlerce dizi veya film izleme alışkanlığının (binge-watching) stresle başa çıkmaya yardımcı olabileceğini gösterdi. Peki bu nasıl olabiliyor?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
31.08.2025
saat ikonu 17:38
|
GÜNCELLEME:
31.08.2025
saat ikonu 17:38

Amerikan Kalp Derneği, yılın başlarında yayınladığı bir raporda, hareketsiz bir yaşam tarzının ölümcül kalp ve damar hastalıkları riskini artırdığını belirtmişti. Tek oturuşta saatlerce dizi veya film izleme alışkanlığı olan "binge-watching" ise insanları hareket etmekten alıkoyan en önemli faktörlerden biri arasında gösteriliyordu.

Birçok araştırma, fiziksel olarak pasif rutinlerin zararlarını detaylandırmıştı. Ancak şimdi yeni bir bilimsel analiz, binge-watching'in aslında parlak bir tarafı olduğunu gösteriyor.

Saatlerce oturup dizi izliyorsanız bu haber tam size göre: Bilinmeyen faydası ortaya çıktı

STRESLE BAŞA ÇIKMAYA YARDIMCI OLABİLİR

Georgia Üniversitesi'ndeki uzmanlar tarafından yapılan çalışma, binge-watching'in stresle başa çıkmaya yardımcı olabileceğini ortaya koyuyor. Araştırmaya göre, kullanıcılar uzun süreler boyunca kurgusal bir dünyaya daldıklarında, hikayeler zihinlerinde daha uzun süre kalıyor, olay örgüsüyle daha derin bir bağ kuruyor ve kendi hayal dünyalarını inşa ediyorlar.

Araştırma ekibi, yaptığı açıklamada, "Çalışma, , veya kitap maratonu yapan kişilerin hikayeleri daha iyi hatırladıklarını ve hayal kurarak ve fantezilerle bu hikayelerle ilgilenmeye devam ettiklerini ortaya koydu" ifadelerini kullandı.

Saatlerce oturup dizi izliyorsanız bu haber tam size göre: Bilinmeyen faydası ortaya çıktı

Acta Psychologica dergisinde yayımlanan araştırma, binge-watching'in, insanların izledikleri dizi veya filmdeki anlatıların zihinsel modellerini oluşturmalarına izin vererek, gerçek hayattaki kaynaklarından kurtulmalarına yardımcı olabileceği sonucuna varıyor.

Özetle tek oturuşta bir dizi veya film bitirme seansından kalan kalıcı ve nispeten daha güçlü anılar, devam eden bir psikolojik kaynak görevi görüyor. Bu anılar da kullanıcıların "olumsuz sonuçlara karşı koymasına, zihinsel olarak iyileşmesine ve gelişmesine" yardımcı olabiliyor.

Saatlerce oturup dizi izliyorsanız bu haber tam size göre: Bilinmeyen faydası ortaya çıktı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Apple akıllı saat pazarındaki liderliğini kaybetti: Tahtın yeni sahibi belli oldu
Türkiye uzay biliminde, uzay teknolojilerinde mesafe kat ediyor
ETİKETLER
#stres
#dizi
#film
#hikaye
#Binge-watching
#Zihnsel Sağlık
#Anılar
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.