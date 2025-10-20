Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Canva çöktü mü, ne zaman düzelecek? 20 Ekim platforma erişim sağlanamıyor

Popüler tasarım uygulaması Canva'ya 20 Ekim sabah saatlerinden itibaren erişim sağlanamıyor. Platformda işlem yapmak isteyen kullanıcılar "500 sunucu hatası meydana geldi" yazısıyla karşılaştı. Kullanıcılar tarafından Canva çöktü mü, ne zaman düzeleceği araştırılmaya başlandı.

Canva çöktü mü, ne zaman düzelecek? 20 Ekim platforma erişim sağlanamıyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.10.2025
10:33
|
GÜNCELLEME:
20.10.2025
10:33

Sosyal medya grafikleri, sunumlar, posterler ve diğer görsel içerikleri oluşturmaya imkan sağlayan çevrimiçi grafik tasarım platformu Canva'ya bugün (20 Ekim 2025 Pazartesi) sabah saat 10.20'den beri erişim problemleri yaşanıyor. Kullanıcılar platforma bağlanmak istediklerinde "500 sunucu hatası meydana geldi" yazısıyla karşılaşıyor.

Kullanıcılar tarafından Canva çöktü mü, ne zaman düzelecek sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

Canva çöktü mü, ne zaman düzelecek? 20 Ekim platforma erişim sağlanamıyor

CANVA ÇÖKTÜ MÜ 20 EKİM?

Canva platformunda yaşanan teknik bir problemden dolayı erişim sorunları yaşanıyor. Platform tarafından yapılan açıklamada "500: Sunucu hatası meydana geldi. Bu durum bizim tarafımızda bir sorun oluştuğu anlamına geliyor" ifadeleri yer aldı. Platformların raporlarını tutan Downdetector'un paylaştığı veriler ise şöyle:

Canva çöktü mü, ne zaman düzelecek? 20 Ekim platforma erişim sağlanamıyor

CANVA NE ZAMAN DÜZELECEK 20 EKİM?

Canva'nın ne zaman tekrardan düzeleceği ve kullanılmaya başlanacağı hakkında ise bir açıklama yapılmadı. Platformun yetkilileri tarafından sorunun en kısa süre içerisinde çözülmesi ve tekrardan platforma erişim sağlanmaya başlanması bekleniyor. Konuyla ilgili Canva yetkilileri bir açıklama yaparsa haberimizi güncelleyeceğiz.

#erişim sorunu
#çökme
#hata
#Canva
#Sunucu Hatası
#Aktüel
