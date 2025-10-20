Canva çöktü mü, ne zaman düzelecek? 20 Ekim platforma erişim sağlanamıyor

Sosyal medya grafikleri, sunumlar, posterler ve diğer görsel içerikleri oluşturmaya imkan sağlayan çevrimiçi grafik tasarım platformu Canva'ya bugün (20 Ekim 2025 Pazartesi) sabah saat 10.20'den beri erişim problemleri yaşanıyor. Kullanıcılar platforma bağlanmak istediklerinde "500 sunucu hatası meydana geldi" yazısıyla karşılaşıyor.

Kullanıcılar tarafından Canva çöktü mü, ne zaman düzelecek sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

CANVA ÇÖKTÜ MÜ 20 EKİM?

Canva platformunda yaşanan teknik bir problemden dolayı erişim sorunları yaşanıyor. Platform tarafından yapılan açıklamada "500: Sunucu hatası meydana geldi. Bu durum bizim tarafımızda bir sorun oluştuğu anlamına geliyor" ifadeleri yer aldı. Platformların hata raporlarını tutan Downdetector'un paylaştığı veriler ise şöyle:

CANVA NE ZAMAN DÜZELECEK 20 EKİM?

Canva'nın ne zaman tekrardan düzeleceği ve kullanılmaya başlanacağı hakkında ise bir açıklama yapılmadı. Platformun yetkilileri tarafından sorunun en kısa süre içerisinde çözülmesi ve tekrardan platforma erişim sağlanmaya başlanması bekleniyor. Konuyla ilgili Canva yetkilileri bir açıklama yaparsa haberimizi güncelleyeceğiz.