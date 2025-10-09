Çekya Hırvatistan maçı nereden izlenir, hangi kanalda, saat kaçta? 2026 Dünya Kupası Elemeleri başladı

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri heyecanı son sürat devam ediyor. L Grubu'nda yer alan Çekya bugün 7. hafta karşılaşmaları kapsamında Hırvatistan ile karşılaşacak.

Karşılaşmanın başlamasına saatler kala taraftarlar tarafından Çekya - Hırvatistan maçı nereden izlenir, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacağı merak ediliyor.

ÇEKYA - HIRVATİSTAN MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Fortuna Arena'da oynanacak olan Çekya - Hırvatistan maçı açıklanan bilgilere göre Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı Fransız hakem François Letexier yönetecek.

L Grubu'nda lider olan Hırvatistan karşılaşmadan galibiyet ile ayrılırsa gruplardan 1. olarak çıkmayı garantileyecek.

Çekya ise maç fazlasıyla L Grubu'nda Hırvatistan'ın hemen arkasından 2. sırada yer alıyor. Karşılaşmada Çekya galibiyet alırsa gruplardan 1. olarak çıkma konusunda büyük bir avantaj elde edecek.

ÇEKYA - HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri L Grubu 7. hafta maçları kapsamında oynanacak olan Çekya - Hırvatistan maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 21.45'te başlayacak.

Hırvatistan gruplarda oynadığı 4 maçta galibiyet alarak 12 puan topladı. Çekya ise 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak 12 puanda bulunuyor.