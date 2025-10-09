Menü Kapat
TGRT Haber
Aktüel
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Çekya Hırvatistan maçı nereden izlenir, hangi kanalda, saat kaçta? 2026 Dünya Kupası Elemeleri başladı

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında bugün Çekya ile Hırvatistan karşı karşıya gelecek. Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen Çekya Hırvatistan maçı nereden izlenir, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağı belli oldu.

Çekya Hırvatistan maçı nereden izlenir, hangi kanalda, saat kaçta? 2026 Dünya Kupası Elemeleri başladı
Haber Merkezi
09.10.2025
09.10.2025
heyecanı son sürat devam ediyor. L Grubu'nda yer alan bugün 7. hafta karşılaşmaları kapsamında ile karşılaşacak.

Karşılaşmanın başlamasına saatler kala taraftarlar tarafından Çekya - Hırvatistan maçı nereden izlenir, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacağı merak ediliyor.

ÇEKYA - HIRVATİSTAN MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Fortuna Arena'da oynanacak olan Çekya - Hırvatistan maçı açıklanan bilgilere göre Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı Fransız hakem François Letexier yönetecek.

L Grubu'nda lider olan Hırvatistan karşılaşmadan galibiyet ile ayrılırsa gruplardan 1. olarak çıkmayı garantileyecek.

Çekya ise maç fazlasıyla L Grubu'nda Hırvatistan'ın hemen arkasından 2. sırada yer alıyor. Karşılaşmada Çekya galibiyet alırsa gruplardan 1. olarak çıkma konusunda büyük bir avantaj elde edecek.

ÇEKYA - HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri L Grubu 7. hafta maçları kapsamında oynanacak olan Çekya - Hırvatistan maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 21.45'te başlayacak.

Hırvatistan gruplarda oynadığı 4 maçta galibiyet alarak 12 puan topladı. Çekya ise 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak 12 puanda bulunuyor.

#Futbol
#çekya
#hırvatistan
#2026 dünya kupası
#avrupa elemeleri
#Aktüel
