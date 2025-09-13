CHP kurultayı iptal edilirse ne olur? Mutlak butlan kararı çıkarsa olabilecek ihtimaller

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin iptal davası, önümüzdeki hafta görüşülecek. Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde süren dava, kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

CHP KURULTAYI İPTAL OLURSA NE OLUR?

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38. Olağan Kurultayı’nın iptal edilmesi halinde, mevcut yönetimin yetkileri tartışmalı hale gelecek. Özgür Özel’in 812 oyla genel başkan seçildiği kurultayda, delegelere “oy karşılığında para, telefon ve ev verildiği” iddiaları gündeme taşınmış ve dava sürecini başlatmıştı. Kurultayın iptali halinde, CHP’nin yönetim yapısı ve genel başkanlık koltuğu konusunda yeni bir sürecin başlaması gerekecek.

En son İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’ni iptal etmiş ve Özgür Çelik’in yönetiminin görevden alınmasına karar vermişti. Mahkeme, Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap’tan oluşan geçici kurulu görevlendirmişti. Benzer bir karar Ankara’daki davadan çıkarsa, kurultayın iptal edilmesiyle birlikte partide yeni bir geçici yönetim dönemi gündeme gelebilecek.

MUTLAK BUTLAN ÇIKARSA NE OLUR, SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

CHP’nin kurultayına ilişkin davada tartışılan en önemli kavramlardan biri “mutlak butlan” oldu. Mutlak butlan, bir kurultayın yok hükmünde sayılması anlamına geliyor. Mutlak butlan kararı çıkarsa, kurultayda alınan tüm kararlar ve yapılan seçimler geçersiz sayılacak. Kararın çıkması halinde, Özgür Özel’in genel başkanlığının da yok sayılmasıyla birlikte, CHP’nin liderlik yapısında yeni bir belirsizlik oluşturabilir.

CHP DAVASI NE ZAMAN?

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nın iptaline yönelik açılan davanın bir sonraki duruşması, 15 Eylül 2025 Pazartesi günü Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde yapılacak. Duruşma saat 10.00’da başlayacak ve kamuoyu tarafından yakından takip edilecek.

Daha önce 30 Haziran 2025 tarihinde yapılan duruşmada mahkeme, ceza yargılaması ve görevsizlik kararına yapılan itirazların sonuçlanmasını beklemek üzere dosyayı 8 Eylül’e ertelemişti. Ancak CHP’nin avukatı Çağlar Çağlayan’ın talebiyle, 4-9 Eylül haftasının partinin kuruluş yıldönümü etkinlikleriyle çakışması nedeniyle duruşma 15 Eylül tarihine alındı.

CHP DAVASI KURULTAY DAVASI NASIL BAŞLADI?

CHP kurultayına ilişkin dava, kurultay sürecinde “oy karşılığında para, telefon ve ev verildiği” iddiaları üzerine açıldı. Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler tarafından başlatılan hukuki süreç, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davaların birleştirilmesiyle ilerliyor.

Aynı dönemde CHP’nin İstanbul İl Kongresi de tartışmalara sahne oldu. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, il kongresinde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle Özgür Çelik ve yönetiminin görevden alınmasına hükmetti. Mahkeme ayrıca Gürsel Tekin ve dört kişilik ekibini geçici kurul olarak atadı.