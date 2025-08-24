Christopher Nkunku kimdir piyasa değeri ne kadar? Galatasaray Chelsea'nin kapısında

Galatasaray'ın Nkunku transferindeki tek rakibi olmadığı belirtiliyor.

Oyuncuyla eski takımı Leipzig'in yanı sıra Premier Lig'den Aston Villa ve Bundesliga'dan Bayer Leverkusen de ilgileniyor.

Bu durum, Galatasaray'ın transferdeki işini zorlaştırabilir.

Nkunku'nun Chelsea ile olan sözleşmesi ve kulübünün oyuncu hakkındaki kararı transferin seyrini belirleyecek.

Galatasaray yönetiminin, oyuncunun durumu hakkında detaylı bilgi almak için temaslara başladığı ifade ediliyor.

NKUNKU KİMDİR?

26 yaşındaki Christopher Nkunku, geçtiğimiz sezon Chelsea formasıyla 42 maçta görev aldı.

Bu karşılaşmalarda 14 gol ve 5 asistlik performans sergileyerek takımına önemli katkı sağladı.

Nkunku'nun çok yönlü hücum yetenekleri ve gol katkısı, onu birçok Avrupa kulübünün transfer listesine girmesine neden oldu.

Oyuncunun sakatlık sorunları yaşamasına rağmen, performansı hala dikkat çekiyor.

Christopher Nkunku’nun piyasa değeri 35 milyon euro.