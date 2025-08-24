Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Christopher Nkunku kimdir piyasa değeri ne kadar? Galatasaray Chelsea'nin kapısında

Galatasaray, hücum hattını güçlendirmek amacıyla Chelsea'nin yıldız oyuncusu Christopher Nkunku'yu transfer etmek için harekete geçti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Christopher Nkunku kimdir piyasa değeri ne kadar? Galatasaray Chelsea'nin kapısında
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
24.08.2025
saat ikonu 19:16
|
GÜNCELLEME:
24.08.2025
saat ikonu 19:21

'ın Nkunku transferindeki tek rakibi olmadığı belirtiliyor.

Oyuncuyla eski takımı 'in yanı sıra Premier Lig'den ve Bundesliga'dan de ilgileniyor.

Bu durum, Galatasaray'ın transferdeki işini zorlaştırabilir.

Nkunku'nun ile olan sözleşmesi ve kulübünün oyuncu hakkındaki kararı transferin seyrini belirleyecek.

Galatasaray yönetiminin, oyuncunun durumu hakkında detaylı bilgi almak için temaslara başladığı ifade ediliyor.

Christopher Nkunku kimdir piyasa değeri ne kadar? Galatasaray Chelsea'nin kapısında

NKUNKU KİMDİR?

26 yaşındaki Christopher Nkunku, geçtiğimiz sezon Chelsea formasıyla 42 maçta görev aldı.

Bu karşılaşmalarda 14 gol ve 5 asistlik performans sergileyerek takımına önemli katkı sağladı.

Nkunku'nun çok yönlü hücum yetenekleri ve gol katkısı, onu birçok Avrupa kulübünün listesine girmesine neden oldu.

Oyuncunun sakatlık sorunları yaşamasına rağmen, performansı hala dikkat çekiyor.

Christopher Nkunku’nun piyasa değeri 35 milyon euro.

Sıkça Sorulan Sorular

Nkunku'nun Galatasaray'a transfer olasılığı nedir?
Transfer olasılığı, oyuncunun Chelsea'deki durumu, diğer talipleri ve Galatasaray'ın transfer bütçesi gibi birçok faktöre bağlı. Galatasaray'ın bu transferi gerçekleştirmek için ciddi bir çaba göstermesi gerekiyor.
ETİKETLER
#galatasaray
#transfer
#chelsea
#leipzig
#aston villa
#bayer leverkusen
#Christopher Nkunku
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.