Çiftleri inceleyen psikolog açıkladı: Bu 4 soruya 'evet' diyorsanız, ilişkiniz çok sağlamdır

Her ilişkide inişler ve çıkışlar kaçınılmazdır; iki insanın her zaman tamamen aynı görüşte olması ve her an mükemmel bir uyum içinde yaşaması mümkün değildir. Anlaşmazlıklar yaşayabilirsiniz, stresli dönemlerden geçebilirsiniz ve hayatın getirdiği diğer zorluklarlarla cebelleşmek durumunda kalabilirsiniz.

Ancak önemli olan, ilişkinizin sorunlar karşısında ne kadar dayanıklı olduğu. Bazı ilişkiler en küçük sarsıntıda dahi yıpranırken, bazılarıysa her fırtınadan güçlenerek çıkıyor. İlişki psikoloğu Mark Travers, ilişkilerin sağlamlığını ölçmenin en etkili yollarından birinin, bazı kritik sorulara verilen cevaplara bakmak olduğunu söylüyor.

Travers, CNBC'deki yazısında, ilişkinizin ne kadar güçlü olduğunu belirlemenize yardımcı olacak 4 basit soruyu sıraladı. Eğer hepsine içtenlikle "evet" diyebiliyorsanız, büyük ihtimalle sağlam bir zeminde ilerliyorsunuz.

1) ÇİFT OLMASAYDINIZ ARKADAŞ OLUR MUYDUNUZ?

Travers'a göre sağlıklı bir ilişkinin temelinde her zaman güçlü bir arkadaşlık olmalıdır. Partnerinizi sadece bir arkadaş olarak hayal edin: Yine de onunla vakit geçirmek, gülmek ve zor zamanlarda destek almak ister miydiniz? "Evet" diyen çiftler, ilişkinin sadece tutkudan ve bağlılıktan ibaret olmadığını, çok daha fazlasını gerektirdiğini bilirler.

Partnerinizi bir insan olarak seviyorsanız ilişkinizin çok daha güçlü olacağını gösteren araştırmalar mevcut.

Öte yandan bazı çiftler, gerek alışkanlıklarından, gerekse yeniden başlama korkusundan veya ilişkiye bırakamayacakları kadar çok yatırım yaptıklarını düşündüklerinden birlikte kalmaya devam ediyor. Travers, bu durumun insanları yıllarca mutsuz ilişkiler içinde tuttuğunu belirtiyor.

2) PARTNERİNİZİN YANINDAYKEN OLDUĞUNUZ KİŞİYİ SEVİYOR MUSUNUZ?

Partnerinizin yanındayken nasıl hissettiğiniz, genellikle ilişkinizin ne kadar sağlıklı olduğuna dair en büyük ipuçlarından bir tanesi. "Hayat arkadaşı" olarak gördüğünüz kişinin yanında kendinizi nasıl buluyorsunuz? Varlığı, size desteklendiğinizi ve sevildiğinizi mi hissettiriyor yoksa kendinizi kısıtlanmış ya da tükenmiş mi hissediyorsunuz?

İlişki uzmanı Mark Travers, "Gerçekten güçlü ilişkiler, psikolojide 'Michelangelo etkisi' olarak bilinen bir olguyu yansıtır" değerlendirmesinde bulundu.

Michelangelo etkisi, ünlü mimar Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni'nin ham taşları şekillendirerek muhteşem heykeller çıkarması gibi, sağlıklı ilişkilerde de çiftlerin birbirlerini daha iyi versiyonlarına dönüştürmesi anlamına geliyor. Partneriniz sizi hedeflerinize ulaşmaya teşvik ediyor, başarılarınızı kutluyor ve zor günlerde bile değerinizi hatırlatıyor mu?

Cevabınız "Evet" ise sıkıntı yoktur. Ancak sağlıksız ilişkilerde tam tersi bir etki görülür. Partnerinizin yanında küçük düşürülmüş ya da kendinizden emin değilmiş gibi hissediyorsanız, ilişkinizin ne kadar sağlam olduğu konusu üzerine düşünebilirsiniz.

3) ASLA DEĞİŞMEYECEĞİNİ BİLSENİZ BİLE ONUNLA OLMAK İSTER MİYDİNİZ?

Hiç kimse mükemmel değil, bununla birlikte de aşkı "kusurları görmezden gelmekten ibaret" görmemek lazım. Önemli olan, kusurların partnerinizi ya da ilişkinizi tanımlamadığını bilmektir. Sağlıklı ilişkilerde çiftler, birbirlerini nasıl değiştirebileceklerine dair hayaller kurmak yerine, şu an oldukları halleriyle kabul edip sevmeye odaklanırlar.

Tabii ki de hayatınızdaki kişiyi olduğu gibi kabullenmek, toksik davranışlara göz yummanız gerektiği anlamına gelmiyor. Ancak zaman zaman çoraplarını toplamayı unutması gibi onu insan yapan küçük hataları da çok fazla büyütmenin, pireyi deve yapmanın hiç kimseye bir faydası yok.

Eğer partnerinizin hiç değişmeyeceğini ve ömür boyu şu anki haliyle kalacağını bile bile hayatınızda olmasını gerçekten istiyorsanız, ilişkiniz muhtemelen uzun vadede sağlam kalacaktır.

4) GÜZEL BİR HABER ALDIĞINIZDA İLK ONUNLA MI PAYLAŞMAK İSTİYORSUNUZ?

Sağlıklı bir ilişkinin en önemli göstergelerinden biri, partnerinizin sadece zor zamanlarda yanınızda olması değil, aynı zamanda mutluluklarınızı da paylaşabileceğiniz kişi olmasıdır. Heyecan verici bir haber aldığınızda, ilk olarak telefonunuza uzanıp ona mı anlatmak istiyorsunuz? Başarılarınızı birlikte kutlamaktan keyif alıyor musunuz?

Araştırmalar, aktif olarak birbirleriyle iyi haberlerini paylaşan ve kutlayan çiftlerin daha mutlu ve güçlü ilişkiler yaşadığını gösteriyor. Paylaşım, ilişkide bir ortaklık ve dayanışma duygusu oluşturuyor ve sizin sevincinizin, partnerinizin de sevinci olduğu hissini pekiştiriyor.