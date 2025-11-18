"Cloudflare server status" bildirimi ve Cloudflare error 500 hatası

Bugün dünya genelinde yaşanan bağlantı hatası geniş çapta yaşanmaya devam ediyor. Cloudflare server status takip edilirken Cloudflare error 500 hatası dikkat çekti.

"CLOUDFLARE SERVER STATUS" BİLDİRİMİ

Cloudflare altyapısını kullanan pek çok sitede küresel erişim sorunları yaşanmakta. 18 Kasım Salı günü 14.30 civarında başlayan erişim problemi kısa sürede büyüdü. Cloudflare altyapısını kullanan uygulamalarda erişim sorunu devam ediyor. Yaşanan problemin ardından uygulamalara erişim yapılamadı.

CLOUDFLARE ERROR 500 HATASI

Bugün Cloudflare teknik sorununun meydana gelmesi ile beraber altyapıyı kullanan birçok platformda bağlantı hatası yaşandı. ChatGPT ve X platformlarında yaşanan sorunun nedeni Cloudflare teknik sorunu oldu. Yaşanan sorun küresel çapta yaşanıyor.

CLOUDFLARE ERROR NEDİR?

Cloudflare hatası, sitelerin kullandığı Content Delivery Network ve güvenlik altyapısında yaşanan sorun anlamına gelmekte. Bugün Cloudflare error hatasının ardından altyapıyı kullanan tüm uygulamalarda erişim problemi yaşandı.