Çocuğunuza nazik değil, sert davranın! Araştırma, nedenlerini ortaya koydu

Eğer bir ebeveynseniz, muhtemelen "nazik ebeveynlik" olarak bilinen popüler trendi duymuşsunuzdur. Y ve Z kuşağı ebeveynleri arasında giderek moda olan bu yaklaşım, yetişkinleri çocuklarına karşı asla seslerini yükseltmemeye teşvik ediyor.

Nazik ebeveynlerden, çocuklarına davranışlarının sonuçlarını bağırmak yerine sakin bir şekilde açıklamaları bekleniyor. Ancak eğer siz de böyleyseniz, çocuğunuzun geleceği için sertliğinizin dozunu biraz artırmanız gerekebilir.

ÇOCUĞA SERT OLMAK DAHA FAYDALI

Londra'da bulunan Ulusal Sosyal Araştırma Merkezi'ndeki araştırmacılar tarafından yapılan yeni çalışmada yaklaşık 6 bin çocuk 10 yıldan fazla bir süre boyunca takip edildi. Araştırma kapsamında ailelerle görüşmeler gerçekleştirildi, çocuk bakım personeli ve sınıf öğretmenleriyle anketler yapıldı ve anket sonuçları eğitim verileriyle ilişkilendirildi.

Ebeveynlik tarzları ve çocukların gelişimi, 2 yaşından 10-11 yaşlarına kadar kaydedildi. Bulgulara göre, otoriter ebeveynlik deneyimi yaşayan çocukların okulda okuma, yazma ve matematik testlerinde beklenen standartlara ulaşma olasılığı daha yüksek çıktı.

Çalışma, nazik ebeveynliğin akademik başarıyı engellediğini öne sürse de, bunun tam olarak neden olduğu belirsiz. Ancak sınırları olmayan çocukların, öğrenmelerini engelleyen dikkat dağıtıcı davranışlar sergileme ihtimalinin daha yüksek olduğu düşünülüyor.

Daily Mail'in haberine göre, İngiltere'de bir okulun müdürü olan Katharine Birbalsingh, nazik ebeveynliği eleştirerek, bu yaklaşımın modern ebeveynleri 'çocuklaştırdığını' ve çocukları sorumluluk altına almadığını savunuyor. Birbalsingh, "Kullanılan kültür ve dil, ebeveynlerin çocukları üzerinde otorite konumunda olmadıkları hissine kapılmalarına neden oluyor" değerlendirmesinde bulundu.