 | Sumru Tarhan

Çorum'daki kazıdan çıkanlar Anadolu-Selçuklu dönemini yansıtıyor! Çalışmalar 2021'den bu yana sürüyor

Çorum'da gerçekleşen kazılar sonucunda çıkanlar Anadolu-Selçuklu dönemini yansıtıyor. 2021 yılından beri devam eden kazı çalışmaları sonucunda ortaya çıkanlar Anadolu-Selçuklu döneminin en önemli kentlerinden birini aydınlatırken kazıdan çıkanlar dikkat çekti.

KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
20.08.2025
saat ikonu 10:59
|
GÜNCELLEME:
20.08.2025
saat ikonu 10:59

'daki Kalehisar Ören Yeri'nde yürütülen kazılar, 2021 senesinden beri devam ederken kazı sonucunda Anadolu Selçuklu döneminin en önemli kentlerinden birinin detayları ortaya çıkıyor. Kazı Başkanı Prof Dr. Mustafa Kemal Şahin, bölge hakkında açıklamalarda bulundu.

ÇORUM'DA KAZILAR: ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİNİN KENTLERİ

Çorum'daki Kalehisar Ören Yeri'nde yürütülen kazılar sonucunda Anadolu-Selçuklu döneminin en önemli kentlerinden biri aydınlanıyor. Kazı Başkanı Prof Dr. Mustafa Kemal Şahin, "Kalehisar, Ahlat ve Hasankeyf gibi önemli Selçuklu kentleriyle aynı öneme sahiptir" ifadeleri ile bölgenin önemini vurguladı. Çorum'un Alaca ilçesinde bulunan bölgede kazılar 2021 yılından beri sürüyor. Kazılar sonucunda kentin sırları ortaya çıkarken Kalehisar köyünde yapılan kazı çalışmaları bu yıl da hız kesmeden devam ediyor.

Çorum'daki kazıdan çıkanlar Anadolu-Selçuklu dönemini yansıtıyor! Çalışmalar 2021'den bu yana sürüyor

KAYNAKLARDA ADI DEMİRLİ KARAHİSAR OLARAK GEÇİYOR

Çorum'da gerçekleşen kazılar sonucunda Anadolu Selçuklu dönemindeki en önemli kentler tarihi aydınlatmaya devam ediyor. Tarihi kaynaklarda Demirli Karahisar olarak geçen ve kale, surlar, medrese, kervansaray ve hamam gibi anıtsal yapıların bulunduğu bölge Anadolu Selçuklu döneminin en önemli kenti olarak biliniyor.

Çorum'daki kazıdan çıkanlar Anadolu-Selçuklu dönemini yansıtıyor! Çalışmalar 2021'den bu yana sürüyor

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sanat Tarihi bölümü öğretim üyesi ve aynı zamanda Sanat Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü olan Prof. Dr. Mustafa Kemal Şahin'in ve toplamda 15 kişiden oluşan ekip kazı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Alanda yapılan kazılar sonucunda seramik gibi çeşitli materyallerin mimarisi ve seramik üretim merkezi olması açısından Çorum'da ve ülkede büyük bir öneme sahip olduğu ortaya çıktı.

Çorum'daki kazıdan çıkanlar Anadolu-Selçuklu dönemini yansıtıyor! Çalışmalar 2021'den bu yana sürüyor

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sanat Tarihi bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Kemal Şahin, "Yüzeyde görülen yapılar; surlar, medrese ve kervansaray, buranın büyük ve önemli bir kent olduğunu açıkça göstermektedir. Bununla birlikte yaptığımız jeofizik çalışmalar sonucunda yeni yapılar da tespit ettik. Böylece Kalehisar'ın hem bilinen hem de bilinmeyen yapılarıyla büyük bir yerleşim merkezi olduğunu ortaya koyduk. Çalışmalarımız halen devam etmektedir. Çorum, Orta Karadeniz Bölgesi içerisinde de önemli bir merkezdir. Ancak Çorum'un gerek Anadolu-Selçuklu gerekse Osmanlı dönemi açısından yeterince bilinmediğini söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

