TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Spor
Editor
 Burak Ayaydın

Süper Lig'de İstanbul ekiplerinden gollü beraberlik!

Trendyol Süper Lig'de, Eyüpspor ile Karagümrük karşılaştı. Zorlu mücadele, gollü beraberlikle sona erdi.

Süper Lig'de İstanbul ekiplerinden gollü beraberlik!
Burak Ayaydın
22.11.2025
22.11.2025
Trendyol 'in 13. haftasında ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmada ev sahibi ekibin gülünü 66. dakikada Emre Akbaba kaydetti. Konuk takımın golü ise 90. dakikada Matias Kranevitter'den geldi. Bu mücadele ile birlikte Eyüpspor 9, Karagümrük ise 8 puana yükseldi.

Süper Lig'de İstanbul ekiplerinden gollü beraberlik!

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Cihan Aydın, Mehmet Kısal, Murat Ergin Gözütok.

ikas Eyüpspor: Marcos Felipe, Calegari (Dk. 65 Dragus), Robin Yalçın, Emir Ortakaya, Mujakic, Kerem Demirbay, Stepanenko, Serdar Gürler, Emre Akbaba (Dk. 76 Yalçın Kayan), Umut Bozok (Dk. 76 Ampem), Thiam.

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Grbic, Atakan Çankaya, Roco, Balkovec, Çağtay Kurukalıp (Dk. 26 Esgaio), Doh (Dk. 83 Johnson), Kranevitter, Camacho (Dk. 59 Tiago Çukur), Berkay Özcan (Dk. 83 Barış Jakob Kalaycı), Serginho, Fofana.

Goller: Dk. 66 Emre Akbaba (ikas Eyüpspor), Dk. 90 Kranevitter (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük).

Sarı kartlar: Dk. 70 Umut Bozok (ikas Eyüpspor), Dk. 90+1 Kranevitter, Dk. 90+2 Johnson (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük).

Süper Lig'de İstanbul ekiplerinden gollü beraberlik!

Sıkça Sorulan Sorular

EYÜPSPOR'DA SON DURUM NEDİR?
Başkanı tutuklanan kulübün, herhangi bir yaptırım görüp görmeyeceği henüz netleşmedi.
