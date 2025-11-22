Süper Lig'de İstanbul ekiplerinden gollü beraberlik!

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Eyüpspor ile Karagümrük 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmada ev sahibi ekibin gülünü 66. dakikada Emre Akbaba kaydetti. Konuk takımın golü ise 90. dakikada Matias Kranevitter'den geldi. Bu mücadele ile birlikte Eyüpspor 9, Karagümrük ise 8 puana yükseldi.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Cihan Aydın, Mehmet Kısal, Murat Ergin Gözütok.

ikas Eyüpspor: Marcos Felipe, Calegari (Dk. 65 Dragus), Robin Yalçın, Emir Ortakaya, Mujakic, Kerem Demirbay, Stepanenko, Serdar Gürler, Emre Akbaba (Dk. 76 Yalçın Kayan), Umut Bozok (Dk. 76 Ampem), Thiam.

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Grbic, Atakan Çankaya, Roco, Balkovec, Çağtay Kurukalıp (Dk. 26 Esgaio), Doh (Dk. 83 Johnson), Kranevitter, Camacho (Dk. 59 Tiago Çukur), Berkay Özcan (Dk. 83 Barış Jakob Kalaycı), Serginho, Fofana.

Goller: Dk. 66 Emre Akbaba (ikas Eyüpspor), Dk. 90 Kranevitter (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük).

Sarı kartlar: Dk. 70 Umut Bozok (ikas Eyüpspor), Dk. 90+1 Kranevitter, Dk. 90+2 Johnson (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük).