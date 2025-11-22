Galatasaray Gençlerbirliği maçı şifresiz canlı nereden izlenir? Canlı yayın bilgileri

Kategoriler
İstanbul
Gençlerbirliği ise 12 müsabakada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 yenilgi yaşarken bu akşam Galatasaray ile karşılaşacak.
RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakada hakem Ozan Ergün düdük çalacak. Müsabaka beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Şifreli yayınlanacak olan maçı izlemek için beIN Sports üyeliği almanız gerekiyor.
Nefes kesen maç için bekleyiş devam ederken bugün 20.00'de maç başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak.