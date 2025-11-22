Galatasaray Gençlerbirliği maçı şifresiz canlı nereden izlenir? Canlı yayın bilgileri

Gençlerbirliği ise 12 müsabakada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 yenilgi yaşarken bu akşam Galatasaray ile karşılaşacak.

GALATASARAY GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI ŞİFRESİZ CANLI NEREDEN İZLENİR?

RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakada hakem Ozan Ergün düdük çalacak. Müsabaka beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Şifreli yayınlanacak olan maçı izlemek için beIN Sports üyeliği almanız gerekiyor.

