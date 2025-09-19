Cumhurbaşkanı Erdoğan Teknofest’e saat kaçta gelecek, ne zaman 2025?

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün nefes kesen gösterilerin olduğu ve Türkiye'nin teknolojik gücünü ortaya koyduğu Teknofest 2025'i ziyaret edecek.

Recep Tayyip Erdoğan bugün Teknofest 2025'e gelirken saati de belli oldu. Dünyanın en büyük uzay ve havacılık festivalinde birbirinden güzel etkinlikler yapılırken bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan 17.00'de Teknofest'e gelecek.

Binlerce kişinin katılım sağladığı Teknofest ilk günden itibaren büyük yoğunluk ile karşılanırken vatandaşlar son güne kadar ziyaret edebilecek. 17-21 Eylül aralığında ziyaret edebileceğiniz Teknofest 2025'e Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün 17.00'de ziyarette bulunacak.