Daha önce ayrılan Oasis grubu, dünya turnesiyle geri dönüyor

27 Ağustos 2024 12:43 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 12:58

"Be Here Now", "Heathen Chemistry", "Definitely Mayb" ve " Dig Out Your Soul" gibi albümleri ile tanınan rock grubu Oasis daha öncelerde tartışmalardan dolayı ayrılmıştı.

Bir süredir tekrar birleşerek konser vermelerini bekleyen dinleyiciler ise konser biletlerini şimdiden araştırmaya başlarken konserin yerleri ve tarihleri belli oldu.

OASİS DÜNYA TURNESİ KONSERİ NE ZAMAN 2024?

Manchester çıkışlı rock grubu daha önce ayrılırken şimdi yeniden birleşiyor.

Instagram hesabından yayınladığı paylaşım ile dünya turnesine dair bilgileri paylaştı. "27.08.24" tarihi yazarken ilerleyen saniyelerde “8am”görüntüsü geldi. Grup, beklenen konseri duyurdu. Konser takvimi ise şöyle oldu:

4-5 Temmuz Cardiff Prensliği Stadyumu

11-12-19-20 Temmuz Manchester Heaton Park

25-25 Temmuz ve 2-3 Ağustos Londra Wembley Stadyumu

8-9 Ağustos Edinburgh Scottish Gas Murrayfield Stadyumu

16-17 Ağustos Dublin Croke Parkı

OASİS KONSER BİLETLERİ NE KADAR?

Sosyal medya hesabından "Silahlar sustu. Yıldızlar hizalandı. Büyük bekleyiş sona erdi. Gelin görün. Televizyonda yayınlanmayacak." notu ile yapılan paylaşım ile barıştıklarını duyurdular.

Grup, "Oasis, 2025 yazında İngiltere ve İrlanda'yı turlayacak!" sözleri ile sevindiren haberi paylaştı. Biletler 31 Ağustos Cumartesi günü satışa çıkarken dinleyiciler paylaşımın altında yorumlarda bulundu. Instagram hesabında yapılan paylaşım şöyle oldu: