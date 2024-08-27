Daha önce ayrılan Oasis grubu, dünya turnesiyle geri dönüyor
1991 yılında kurulan İngiliz rock müzik grubu olan Oasis, hayranlarını sevindiren paylaşımı yaptı. Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile beraber Oasis dünya turnesine mi çıkıyor, nerede konser verecek gibi sorular gündeme yerleşti.
"Be Here Now", "Heathen Chemistry", "Definitely Mayb" ve " Dig Out Your Soul" gibi albümleri ile tanınan rock grubu Oasis daha öncelerde tartışmalardan dolayı ayrılmıştı.
Bir süredir tekrar birleşerek konser vermelerini bekleyen dinleyiciler ise konser biletlerini şimdiden araştırmaya başlarken konserin yerleri ve tarihleri belli oldu.
OASİS DÜNYA TURNESİ KONSERİ NE ZAMAN 2024?
Manchester çıkışlı rock grubu daha önce ayrılırken şimdi yeniden birleşiyor.
Instagram hesabından yayınladığı paylaşım ile dünya turnesine dair bilgileri paylaştı. "27.08.24" tarihi yazarken ilerleyen saniyelerde “8am”görüntüsü geldi. Grup, beklenen konseri duyurdu. Konser takvimi ise şöyle oldu:
4-5 Temmuz Cardiff Prensliği Stadyumu
11-12-19-20 Temmuz Manchester Heaton Park
25-25 Temmuz ve 2-3 Ağustos Londra Wembley Stadyumu
8-9 Ağustos Edinburgh Scottish Gas Murrayfield Stadyumu
16-17 Ağustos Dublin Croke Parkı
OASİS KONSER BİLETLERİ NE KADAR?
Sosyal medya hesabından "Silahlar sustu. Yıldızlar hizalandı. Büyük bekleyiş sona erdi. Gelin görün. Televizyonda yayınlanmayacak." notu ile yapılan paylaşım ile barıştıklarını duyurdular.
Grup, "Oasis, 2025 yazında İngiltere ve İrlanda'yı turlayacak!" sözleri ile sevindiren haberi paylaştı. Biletler 31 Ağustos Cumartesi günü satışa çıkarken dinleyiciler paylaşımın altında yorumlarda bulundu. Instagram hesabında yapılan paylaşım şöyle oldu: