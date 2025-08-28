Defne Akçakayalıoğlu kimdir neden öldü? İş insanı Hasan Akçakayalıoğlu'nun kızı vefat etti

Türkiye'nin iş dünyasında tanınan simalarından Zeynep ve Hasan Akçakayalıoğlu’nun kızları, Defne Akçakayalıoğlu hayatını kaybetti.

Genç bilim insanının ani ölüm haberi ailesini ve yakınlarını yasa boğdu.

DEFNE AKÇAKAYALIOĞLU KİMDİR?

Defne Akçakayalıoğlu, Lisans eğitimini bilişsel bilimleri üzerine Chicago Üniversitesi'nde tamamladı ve Miami’deki Miller Tıp Fakültesi’nde göreve başlamıştı.

Defne Akçakayalıoğlu'nun babası iş insanı Hasan Akçakayalıoğlu, TAB Gıda Yatırımları ve Abdi İbrahim'in Yönetim Kurulu üyeliğinde bulunuyordu.

DEFNE AKÇAKAYALIOĞLU NEDEN ÖLDÜ?

Akçakayalıoğlu, ABD’nin Miami kentinde evinde hayatını kaybetti.

Akçakayalıoğlu’nun ölüm nedeni ise henüz belli olmadı.

Öte yandan cenazesi 29 Ağustos Cuma günü, Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Ulus Mezarlığı’na defnedilecek.