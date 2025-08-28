Defne Akçakayalıoğlu neden öldü? Cenaze töreninin detayları duyuruldu

Royal Yönetim Danışmanlığı A.Ş'nin kurucu ortakları Zeynep ve Hakan Akçakayalıoğlu'nun kızları Defne Akçakayalıoğlu, ABD'nin Miami şehrinde hayatını kaybetti.

Chicago Üniversitesi'nde bilişsel bilimler alanında eğitim alan Defne Akçakayalıoğlu'nun vefat haberini Türkiye Golf Federasyonu duyurdu.

Vatandaşlar tarafından ise Defne Akçakayalıoğlu neden öldü, cenaze töreni ne zaman, saat kaçta ve nerede olduğu merak ediliyor.

DEFNE AKÇAKAYALIOĞLU NEDEN ÖLDÜ?

Defne Akçakayalıoğlu'nun neden vefat ettiğiyle ilgili bir açıklama yapılmadı. Türkiye Golf Federasyonu tarafından yapılan açıklamada "Federasyonumuz Yönetim Kurulu Üyesi Sayın İsmail Hasan Akçakayalıoğlu’nun kıymetli kızı Defne Akçakayalıoğlu’nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah’tan rahmet; başta Akçakayalıoğlu Ailesi olmak üzere tüm yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

DEFNE AKÇAKAYALIOĞLU CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN, NEREDE?

Defne Akçakayalıoğlu'nun cenaze namazı açıklanan bilgilere göre 29 Ağustos 2025 Cuma günü Levent'te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak. Öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ulus Mezarlığı'na defnedilecek.