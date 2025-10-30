Deli dana hastalığı nedir belirtileri neler? Bolu'da bir hastada tespit edildi

Bolu’da boğaz yanması, mide bulantısı ve baş dönmesi şikâyetiyle hastaneye başvuran bir kadında, beyin omurilik sıvısına (BOS) yapılan testlerde “deli dana” hastalığı tespit edildi.

Hastanın İzzet Baysal Devlet Hastanesi Palyatif Servisi'nde izolasyon alanında tedavisinin sürdüğü bildirildi.

DELİ DANA HASTALIĞI NEDİR?

Bir tür beyin dokusu iltihabı olan deli dana hastalığı, hayvanlarda (özellikle sığırlarda) görülen ve beynin bozulmasına yol açan bir rahatsızlıktır.

Virüslerden daha basit yapıda olan ve vücudumuzda bulunan prion proteininin mutasyon geçirmesiyle ortaya çıkan bu hastalık, hayvanlarda olduğu gibi insanlarda da sinir dokusunda iltihaplanmaya neden olur.

Zamanla beyin içinde boşluklar oluşur ve bu durum beynin sünger benzeri bir yapıya dönüşmesine sebep olur.

DELİ DANA NASIL BULAŞIR?

Deli dana hastalığının bulaşma yolu hâlâ tam olarak kesinleşmemiştir.

Genellikle bu hastalığa yakalanmış hayvanların etlerinin ya da sakatatlarının tüketilmesiyle bulaştığı düşünülmektedir.

DELİ DANA HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELER?

Deli dana hastalığının belirtileri, hastalığın bulaşmasının ardından ortalama 10 ila 20 yıl içinde ortaya çıkabilir.

Bu nedenle, aşağıdaki bazı semptomların aniden görülmesiyle birlikte hastanın durumu hızla kötüleşebilir:

Kişilik değişiklikleri

Kaygı ve ruhsal çöküntü

Uyku sorunları

Bellek kaybı ve bunama

İstemsiz kasılmalar ve karıncalanma

Konuşma güçlüğü

Yürüme ve denge kaybı

Görme rahatsızlıkları.