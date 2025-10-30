Menü Kapat
TGRT Haber
Canlı Yayın
19°
Editor
 Erdem Avsar

Deli dana hastalığı nedir belirtileri neler? Bolu'da bir hastada tespit edildi

Bolu’da bir hastada Deli Dana hastalığı tespit edilmesinin ardından deli dana hastalığının neden olduğu ve belirtileri merak en çok arananlar arasında yer aldı. Peki, nedir bu deli dana hastalığı ve belirtileri nelerdir?

Haber Merkezi
30.10.2025
30.10.2025
Bolu’da boğaz yanması, mide bulantısı ve baş dönmesi şikâyetiyle hastaneye başvuran bir kadında, beyin omurilik sıvısına (BOS) yapılan testlerde “deli dana” hastalığı tespit edildi.

Hastanın İzzet Baysal Devlet Hastanesi Palyatif Servisi'nde izolasyon alanında tedavisinin sürdüğü bildirildi.

DELİ DANA HASTALIĞI NEDİR?

Bir tür beyin dokusu iltihabı olan deli dana hastalığı, hayvanlarda (özellikle sığırlarda) görülen ve beynin bozulmasına yol açan bir rahatsızlıktır.

Virüslerden daha basit yapıda olan ve vücudumuzda bulunan prion proteininin mutasyon geçirmesiyle ortaya çıkan bu hastalık, hayvanlarda olduğu gibi insanlarda da sinir dokusunda iltihaplanmaya neden olur.

Zamanla beyin içinde boşluklar oluşur ve bu durum beynin sünger benzeri bir yapıya dönüşmesine sebep olur.

DELİ DANA NASIL BULAŞIR?

Deli dana hastalığının bulaşma yolu hâlâ tam olarak kesinleşmemiştir.

Genellikle bu hastalığa yakalanmış hayvanların etlerinin ya da sakatatlarının tüketilmesiyle bulaştığı düşünülmektedir.

DELİ DANA HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELER?

Deli dana hastalığının belirtileri, hastalığın bulaşmasının ardından ortalama 10 ila 20 yıl içinde ortaya çıkabilir.

Bu nedenle, aşağıdaki bazı semptomların aniden görülmesiyle birlikte hastanın durumu hızla kötüleşebilir:

  • Kişilik değişiklikleri
  • Kaygı ve ruhsal çöküntü
  • Uyku sorunları
  • Bellek kaybı ve bunama
  • İstemsiz kasılmalar ve karıncalanma
  • Konuşma güçlüğü
  • Yürüme ve denge kaybı
  • Görme rahatsızlıkları.

Deli dana hastalığın tedavisi mümkün mü?
Ne yazık ki şu anda deli dana hastalığının kesin bir tedavisi yoktur; hastaya sadece semptomları hafifletici destek tedavisi uygulanmaktadır.
