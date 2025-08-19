Menü Kapat
Deli Deli Küpeli nerede çekildi oyuncuları kimler?

Deli Deli Küpeli filmi televizyon ekranlarına gelmesiyle birlikte yeniden gündem oldu. Deli Deli Küpeli oyuncuları ve filmin hikâyesi merak ediliyor.

Deli Deli Küpeli nerede çekildi oyuncuları kimler?
Akıl hastanesinden kaçan iki hastanın hikâyesini ele alan Deli Deli Küpeli filmin yönetmen koltuğunda Kartal Tibet oturuyor.

Televizyon ekranlarına gelen film, yeniden merak konusu olurken, konusu ve oyuncu kadrosu ise Google aramalarında üst sıralara tırmandı.

Deli Deli Küpeli filmi Bolu'nun Elmalık köyünde çekilmiştir.

Deli Deli Küpeli nerede çekildi oyuncuları kimler?

DELİ DELİ KÜPELİ KONUSU NE?

Karın yolları kapadığı bir kasabaya kaymakam ve savcı beklenenden biraz farklı gelir.

Vatandaşı dolandıranlara ve bozuk düzene savaş açan kaymakamın aslında bir sırrı vardır.

Evet, kahramanımız ve yanındaki savcı aslında yakınlardaki tımarhaneden kaçan iki hastadan başkası değildir.

Deli Deli Küpeli nerede çekildi oyuncuları kimler?

DELİ DELİ KÜPELİ OYUNCULARI

- Deli kaymakam Şaban

Melike Zobu- Casus Hatice

Yavuzer Çetinkaya- Deli hâkim

Yaman Okay- Eşkıya Yılanoğlu

Reha Yurdakul- Avukat Şeref Haktanır

İhsan Yüce- Deli çavuş

Sırrı Elitaş- Tefeci Mahmut Ağa

