Deniz Undav Türk mü, hangi milli takımda oynuyor? Ailesi Şanlıurfa'dan göç etti

Deniz Undav, kısa sürede Avrupa futbolunun tanınan forvetlerinden biri haline gelmiştir. Kariyer basamaklarını istikrarlı bir şekilde çıkan futbolcu, özellikle Stuttgart formasıyla gösterdiği performansla büyük bir çıkış yakalamıştır.

DENİZ UNDAV KİMDİR, ASLEN NERELİ?

Deniz Undav, 19 Temmuz 1996 tarihinde Almanya’nın Aşağı Saksonya eyaletine bağlı Achim kentinde dünyaya gelmiştir. 1.79 metre boyunda ve 86 kilogram ağırlığındaki Undav, forvet pozisyonunda görev yapmaktadır. Futbola TSV Achim’in altyapısında başlayan oyuncu, kısa sürede Werder Bremen’in genç takımlarına transfer olmuştur. Ancak Bremen tarafından serbest bırakılması, kariyerinde yeni bir dönüm noktası olmuştur.

Serbest kaldıktan sonra alt liglerde mücadele eden Undav, SV Meppen ve Eintracht Braunschweig gibi kulüplerde forma giymiştir. 2020 yılında Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise’e transfer olmasıyla birlikte Avrupa futbolunda dikkat çekmeye başlamıştır. Burada gösterdiği performansla birçok kulübün radarına giren oyuncu, 2022’de 7 milyon euro bonservis bedeliyle Premier Lig ekibi Brighton & Hove Albion’a transfer olmuştur.

DENİZ UNDAV TÜRK MÜ, NEREDE DOĞDU?

Deniz Undav, Almanya’nın Achim şehrinde doğmuştur. Ailesi, Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan Şanlıurfa ilinden Almanya’ya göç etmiştir. Alman vatandaşı olarak dünyaya geldiği bilinmektedir.

Deniz Undav, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2023 yılı sonunda yapılan milli takım davetini kabul etmemiştir. Bunun yerine Almanya’yı tercih eden futbolcu, milli kariyerinde ilk kez 2024 yılı Mart ayında Almanya Milli Takımı’na çağrılmıştır. Fransa ve Hollanda ile oynanan hazırlık maçları öncesinde kadroya dahil edilen Undav, Fransa karşılaşmasının 80. dakikasında Kai Havertz’in yerine oyuna girerek ilk milli maçına çıkmıştır.

DENİZ UNDAV HANGİ MİLLİ TAKIMDA OYNUYOR?

Deniz Undav, Almanya A Milli Futbol Takımı’nda forma giymektedir. 2024 Mart ayında Almanya’nın Fransa ve Hollanda ile oynadığı hazırlık maçları öncesinde ilk kez milli takıma çağrılmıştır. Fransa karşılaşmasında son dakikalarda oyuna dahil olan Undav, böylece Almanya formasıyla ilk kez sahaya çıkmıştır.