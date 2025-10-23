Menü Kapat
Deniz Undav Türk mü, hangi milli takımda oynuyor? Ailesi Şanlıurfa'dan göç etti

Deniz Undav, Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletinde dünyaya gelmiş profesyonel bir futbolcudur. Avrupa futbolunda son yıllarda dikkat çeken isimlerden biri olan Deniz Undav, özellikle 2023-24 sezonunda Bundesliga ekibi VfB Stuttgart formasıyla sergilediği performansla gündeme gelmiştir. Futbolculuk kariyerine alt liglerden başlayarak zirveye uzanan bir başarı hikayesi sığdıran golcü oyuncunun kökeni ve milli takım tercihi, futbolseverlerin en çok merak ettiği konulardan biri haline gelmiştir.

Deniz Undav Türk mü, hangi milli takımda oynuyor? Ailesi Şanlıurfa'dan göç etti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.10.2025
saat ikonu 21:04
|
GÜNCELLEME:
23.10.2025
saat ikonu 21:06

Deniz Undav, kısa sürede Avrupa futbolunun tanınan forvetlerinden biri haline gelmiştir. Kariyer basamaklarını istikrarlı bir şekilde çıkan futbolcu, özellikle Stuttgart formasıyla gösterdiği performansla büyük bir çıkış yakalamıştır.

DENİZ UNDAV KİMDİR, ASLEN NERELİ?

Deniz Undav, 19 Temmuz 1996 tarihinde Almanya’nın Aşağı Saksonya eyaletine bağlı Achim kentinde dünyaya gelmiştir. 1.79 metre boyunda ve 86 kilogram ağırlığındaki Undav, forvet pozisyonunda görev yapmaktadır. Futbola TSV Achim’in altyapısında başlayan oyuncu, kısa sürede Werder Bremen’in genç takımlarına transfer olmuştur. Ancak Bremen tarafından serbest bırakılması, kariyerinde yeni bir dönüm noktası olmuştur.

Deniz Undav Türk mü, hangi milli takımda oynuyor? Ailesi Şanlıurfa'dan göç etti

Serbest kaldıktan sonra alt liglerde mücadele eden Undav, SV Meppen ve Eintracht Braunschweig gibi kulüplerde forma giymiştir. 2020 yılında Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise’e transfer olmasıyla birlikte Avrupa futbolunda dikkat çekmeye başlamıştır. Burada gösterdiği performansla birçok kulübün radarına giren oyuncu, 2022’de 7 milyon euro bonservis bedeliyle ekibi & Hove Albion’a transfer olmuştur.

Deniz Undav Türk mü, hangi milli takımda oynuyor? Ailesi Şanlıurfa'dan göç etti

DENİZ UNDAV TÜRK MÜ, NEREDE DOĞDU?

Deniz Undav, Almanya’nın Achim şehrinde doğmuştur. Ailesi, Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan Şanlıurfa ilinden Almanya’ya göç etmiştir. Alman vatandaşı olarak dünyaya geldiği bilinmektedir.

Deniz Undav, Türkiye Federasyonu tarafından 2023 yılı sonunda yapılan milli takım davetini kabul etmemiştir. Bunun yerine Almanya’yı tercih eden futbolcu, milli kariyerinde ilk kez 2024 yılı Mart ayında ’na çağrılmıştır. Fransa ve Hollanda ile oynanan hazırlık maçları öncesinde kadroya dahil edilen Undav, Fransa karşılaşmasının 80. dakikasında Kai Havertz’in yerine oyuna girerek ilk milli maçına çıkmıştır.

Deniz Undav Türk mü, hangi milli takımda oynuyor? Ailesi Şanlıurfa'dan göç etti

DENİZ UNDAV HANGİ MİLLİ TAKIMDA OYNUYOR?

Deniz Undav, Almanya A Milli Futbol Takımı’nda forma giymektedir. 2024 Mart ayında Almanya’nın Fransa ve Hollanda ile oynadığı hazırlık maçları öncesinde ilk kez milli takıma çağrılmıştır. Fransa karşılaşmasında son dakikalarda oyuna dahil olan Undav, böylece Almanya formasıyla ilk kez sahaya çıkmıştır.

