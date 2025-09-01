Denizli orman yangını son dakika! Buldan yangını söndürüldü mü?

Denizli'de yaşanan orman yangınında 5 gündür mücadele sürerken 5. gününde gece söndürme çalışmaları havadan görüntülendi. Denizli Buldan yangın son dakika söndürüldü mü araştırması yapanların yürekleri yanıyor. Yangın birçok alanı kullanılamaz hale getirdi.

DENİZLİ ORMAN YANGINI SON DAKİKA SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Denizli'de meydana gelen yangının 5. gününde çalışmalar sürerken gecenin ilk saatlerinde ekipler hem havadan hem karadan çalışmalarını sürdürdü. Buldan ilçe merkezini tehdit eden yangında ekiplerin çalışması sürerken yangın 27 Ağustos tarihinde başlamıştı. Bölgede 5 farklı noktada devam eden orman yangını nedeniyle dumanlar birçok ilçeyi kaplarken bazı bölgeler tahliye edildi.

Denizli'nin Buldan ilçesi Çatak Mahallesi'nde başlayan yangın kısa süre içerisinde geniş alana yayıldı. 27 Ağustos tarihinde başlayan yangında çalışmalar sürerken henüz kontrol altına alınamadı. Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangınında mahallelerde ve hastanelerde tahliye çalışmaları da sürüyor.

Yangın nedeniyle Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi ve Ek Hizmet Binası tedbir amaçlı tahliye edilirken 2 mahallede toplam 84 ev tahliye edildi. Denizli-Aydın il sınırında 4 gündür devam eden yangın, dün gece büyük ölçüde kontrol altına alınırken rüzgarın etkisiyle yangın yeniden büyümeye başladı.

Denizli Valiliği, dün yangın hakkında "Buldan ilçemizde devam eden orman yangınına toplam bin 209 personel, 18 helikopter, 1 uçak ve 297 araç ile müdahale çalışmalarına destek vermektedir. Şiddetli rüzgar nedeniyle genişleyen orman yangınını kontrol altına alma çalışmalarına devam edilmektedir. Söndürme çalışmaları orman teşkilatımız, kamu kurum ve kuruluşlarımız, belediyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, gönüllülerimizle birlikte koordinasyon içerisinde aralıksız olarak sürdürülmektedir. Tedbir amacıyla yangının şiddetini artırması nedeniyle Bostanyeri Mahallesi Arıklı mezrası ve Bölmekaya Mahallesi Karadere mezrasında bulunan toplam 84 hanede ikamet eden vatandaşlarımız güvenli alanlara tahliye edilmiştir. Vatandaşlarımızın yangınla ilgili gelişmelere dair yalnızca resmi kaynaklardan yapılacak açıklamalara itibar etmeleri önem arz etmektedir." açıklamasını yapmıştı.