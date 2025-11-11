Menü Kapat
Editor
 Sumru Tarhan

Deprem fırtınası nedir, ne kadar sürer? Balıkesir'de sarsıntılar sürüyor

Balıkesir Sındırgı'da devam eden artçı depremler endişeli anlara neden olurken uzman isimler deprem fırtınası ile karşı karşıya olduğumuzu ifade ediyor.

Deprem fırtınası nedir, ne kadar sürer? Balıkesir'de sarsıntılar sürüyor
11.11.2025
11.11.2025
saat ikonu 10:11

fırtınası terimi son günlerde oldukça sık kullanılırken ne kadar süreceği de vatandaşın gündeminde. Depremlerin devam ettiği 'de artçılar sürüyor.

DEPREM FIRTINASI NEDİR?

Deprem fırtınası bir bölgede orta ve kısa süre içerisinde devamlı olan depremlerdir. Genelde küçük ve orta büyüklükte olurken tek bir ana fayda büyük deprem yerine ufak depremler ile enerjinin boşaltılmasıdır. Genelde sarsıntılar 3 ila 5 büyüklüğünde olur.

Deprem fırtınası nedir, ne kadar sürer? Balıkesir'de sarsıntılar sürüyor

DEPREM FIRTINASI NE KADAR SÜRER?

Deprem fırtınalarının süreci fay hattının enerjisi ve sistemine göre değişir. Bazen birkaç gün sürerken bazıları aylarca devam eder. 2020 senesinde 'da yaşanan deprem sonrasında uzun süre fırtına devam etmişti.

Deprem fırtınası nedir, ne kadar sürer? Balıkesir'de sarsıntılar sürüyor

DEPREM FIRTINASI NEYİN HABERCİSİ?

Deprem fırtınalarının büyük deprem habercisi olduğu iddia edilirken her zaman durum aynı değildir. Bazı zamanlarda orta şiddetli depremler enerjinin azalmasına neden olur. Fay hattının aktif olduğu net olurken bazı uzmanlar deprem fırtınasının büyük depremi engellediğini savunuyor. Bazı uzmanlar ise orta depremlerin büyük depremin yaklaştığını ifade ediyor. Bu nedenle deprem fırtınaları net olarak bir durumun habercisi olmuyor.

