DGS ek tercih var mı 2025? Kayıt işlemleri tarihi duyuruldu

28 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde tercihleri alınan adayların yerleştirme sonuçları duyuruldu. Binlerce öğrencinin katıldığı sınavın tercih sonuçlarının duyurulmasının ardından ek tercih tarihleri de gündeme yerleşti.

DGS EK TERCİH VAR MI 2025?

T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM sisteminden sonuçlarını öğrenen adaylar kazandıkları programları öğrendi. Yerleştirme sonuçlarının ardından ek tercih tarihleri bekleniyor. Kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 11-17 Eylül tarihleri arasında yapılırken boş kontenjanlara göre ek tercihler başlayacak. Bu nedenle ek tercihler kayıt döneminin sona ermesinin ardından başlayacak.

DGS E KAYIT NASIL YAPILIR?

Programa kayıt olmaya hak kazanan adaylar elektronik kayıt ile işlemlerini tamamlayabilecek. Adaylar "e-Devlet Kapısı"ndaki "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak işlemlerini yapabilirken tarih aralığı 11-15 Eylül olarak açıklandı. Öğrenciler 15 Eylül'de saat 23.59'a kadar işlemlerini tamamlayabilecek.

DGS BOŞ KONTENJAN SAYILARI 2025

Tercih Yapan Toplam Aday Sayısı: 103.076

Program Sayısı: 7.288

Kontenjan Sayısı: 75.723

Yerleşen Aday Sayısı: 56.634

Boş Kalan Kontenjan Sayısı: 19.089

Örgün Öğretim

Program Sayısı: 7.254

Kontenjan Sayısı: 21.573

Yerleşen Aday Sayısı: 15.863

Boş Kalan Kontenjan Sayısı: 5.710

Uzaktan Eğitim

Program Sayısı: 12

Kontenjan Sayısı: 1.600

Yerleşen Aday Sayısı: 1.245

Boş Kalan Kontenjan Sayısı: 355

Açıköğretim

Program Sayısı: 22

Kontenjan Sayısı: 52.550

Yerleşen Aday Sayısı: 39.526

Boş Kalan Kontenjan Sayısı: 13.024