DGS ek tercih var mı 2025? Kayıt işlemleri tarihi duyuruldu

28 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde tercihleri alınan adayların yerleştirme sonuçları duyuruldu. Binlerce öğrencinin katıldığı sınavın tercih sonuçlarının duyurulmasının ardından ek tercih tarihleri de gündeme yerleşti.
T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM sisteminden sonuçlarını öğrenen adaylar kazandıkları programları öğrendi. Yerleştirme sonuçlarının ardından ek tercih tarihleri bekleniyor. Kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 11-17 Eylül tarihleri arasında yapılırken boş kontenjanlara göre ek tercihler başlayacak. Bu nedenle ek tercihler kayıt döneminin sona ermesinin ardından başlayacak.
Programa kayıt olmaya hak kazanan adaylar elektronik kayıt ile işlemlerini tamamlayabilecek. Adaylar "e-Devlet Kapısı"ndaki "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak işlemlerini yapabilirken tarih aralığı 11-15 Eylül olarak açıklandı. Öğrenciler 15 Eylül'de saat 23.59'a kadar işlemlerini tamamlayabilecek.
Tercih Yapan Toplam Aday Sayısı: 103.076
Program Sayısı: 7.288
Kontenjan Sayısı: 75.723
Yerleşen Aday Sayısı: 56.634
Boş Kalan Kontenjan Sayısı: 19.089
Örgün Öğretim
Program Sayısı: 7.254
Kontenjan Sayısı: 21.573
Yerleşen Aday Sayısı: 15.863
Boş Kalan Kontenjan Sayısı: 5.710
Uzaktan Eğitim
Program Sayısı: 12
Kontenjan Sayısı: 1.600
Yerleşen Aday Sayısı: 1.245
Boş Kalan Kontenjan Sayısı: 355
Açıköğretim
Program Sayısı: 22
Kontenjan Sayısı: 52.550
Yerleşen Aday Sayısı: 39.526
Boş Kalan Kontenjan Sayısı: 13.024