SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

DGS yerleştirme sonuçları açıklandı mı nereden sorgulanır?

2025 DGS yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar DGS sonuç sorgulama işlemlerini nereden yapacağını araştırmaya koyuldu.

DGS yerleştirme sonuçları açıklandı mı nereden sorgulanır?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
08.09.2025
saat ikonu 16:37
|
GÜNCELLEME:
08.09.2025
saat ikonu 16:37

tarafından yayımlanan bildiride yerleştirme sonuçlarının duyurulduğu bilgisi aktarıldı.

Yükseköğretim Kurulu () tarafından belirlenen günlerde adaylar kayıt işlemlerini yapabilecek.

Herhangi bir üniversiteye geçiş sağlayamayan adaylar için ise ek tercih hakları, ilan edilen takvim kapsamında yapılacak.

DGS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla beraber 56 bin 634 aday 4 yıllık programlara geçiş imkânı buldu

DGS yerleştirme sonuçları açıklandı mı nereden sorgulanır?

DGS TERCİH SONUÇLARI 2025 AÇIKLANDI MI?

ÖSYM’den yapılan bilgilendirmede "8 Ağustos-04 Eylül 2025 tarihleri arasında tercihleri alınan 2025 ’nın (2025-DGS) yerleştirme süreci tamamlanmıştır. Adaylar, sonuçlara 8 Eylül 2025 günü saat 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle ulaşabilecektir.” ifadeleri yer aldı.

DGS yerleştirme sonuçları açıklandı mı nereden sorgulanır?

DGS ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHİ NE ZAMAN?

DGS ile kazanan öğrenciler Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-Devlet Kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" seçeneğini kullanarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 11-15 Eylül 2025 tarihleri arasında (Saat 23.59’a kadar) çevrim içi kayıt işlemlerini yapabilecek.

Online kayıt yapan adayların, ders kaydı aşamasında problem yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarılı bir şekilde tamamlandığına dair yazıyı ekranda görmeleri önem taşıyor.

Çevrim içi kayıtlarını bitiren adayların, üniversitelerinin resmi web sayfasında duyurulan belgeleri belirtilen süre zarfında şahsen teslim etmesi gerekiyor.

Sıkça Sorulan Sorular

DGS ile yerleşen adayların kayıt sürecinde en çok dikkat etmesi gereken nokta nedir?
En önemli detay, e-Devlet üzerinden yapılan e-kayıt işleminin başarıyla tamamlandığına dair onay yazısının görülmesidir. Bu onay olmadan ders kayıtlarında sorun yaşanabilir. Ayrıca belgelerin belirtilen tarihlerde mutlaka üniversiteye elden teslim edilmesi gerekiyor.
