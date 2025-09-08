DGS yerleştirme sonuçları açıklandı mı nereden sorgulanır?

ÖSYM tarafından yayımlanan bildiride DGS yerleştirme sonuçlarının duyurulduğu bilgisi aktarıldı.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen günlerde adaylar kayıt işlemlerini yapabilecek.
Herhangi bir üniversiteye geçiş sağlayamayan adaylar için ise ek tercih hakları, ilan edilen takvim kapsamında yapılacak.
DGS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla beraber 56 bin 634 aday 4 yıllık programlara geçiş imkânı buldu
ÖSYM’den yapılan bilgilendirmede "8 Ağustos-04 Eylül 2025 tarihleri arasında tercihleri alınan 2025 Dikey Geçiş Sınavı’nın (2025-DGS) yerleştirme süreci tamamlanmıştır. Adaylar, sonuçlara 8 Eylül 2025 günü saat 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle ulaşabilecektir.” ifadeleri yer aldı.
DGS ile kazanan öğrenciler Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-Devlet Kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" seçeneğini kullanarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 11-15 Eylül 2025 tarihleri arasında (Saat 23.59’a kadar) çevrim içi kayıt işlemlerini yapabilecek.
Online kayıt yapan adayların, ders kaydı aşamasında problem yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarılı bir şekilde tamamlandığına dair yazıyı ekranda görmeleri önem taşıyor.
Çevrim içi kayıtlarını bitiren adayların, üniversitelerinin resmi web sayfasında duyurulan belgeleri belirtilen süre zarfında şahsen teslim etmesi gerekiyor.