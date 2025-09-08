DGS yerleştirme sonuçları açıklandı mı nereden sorgulanır?

DGS ile yerleşen adayların kayıt sürecinde en çok dikkat etmesi gereken nokta nedir?

En önemli detay, e-Devlet üzerinden yapılan e-kayıt işleminin başarıyla tamamlandığına dair onay yazısının görülmesidir. Bu onay olmadan ders kayıtlarında sorun yaşanabilir. Ayrıca belgelerin belirtilen tarihlerde mutlaka üniversiteye elden teslim edilmesi gerekiyor.