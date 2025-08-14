DGS en yüksek puan 500 mü? Sonuçların ardından DGS en yüksek puanın kaç olduğu gündemde

Üniversitelerin 2 yıllık ön lisans bölümlerinde okuyan ve 4 yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyen öğrencilerin katıldığı Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları açıklandı.

Sonuçların açıklanmasının ardından öğrenciler DGS'de en yüksek puanın 500 mü olduğunu araştırmaya başladı.

DGS EN YÜKSEK PUAN 500 MÜ?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen sınavlarda farklı puan hesaplama formülleri kullanılıyor. Genel olarak YKS gibi sınavlarda tavan puan 500'dür. Ancak DGS'de tavan puan 500 değildir.

ÖSYM tarafından yayımlanan açıklanan bilgilere göre DGS puanı, adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınan DGS puanları hesaplanıyor.

Her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanıyor. İki testten de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların ise DGS puanı hesaplanmıyor.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK 2025?

2025 DGS tercihlerinin ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı. Sonuçların açıklanmasının ardından 1 hafta sonra tercih işlemlerinin başlaması bekleniyor. Konuyla ilgili ÖSYM tarafından açıklama yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.