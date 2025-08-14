Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

DGS en yüksek puan 500 mü? Sonuçların ardından DGS en yüksek puanın kaç olduğu gündemde

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2025 DGS sınavının sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından DGS'de en yüksek puan kaç olduğu gündeme geldi. Öğrenciler tarafından DGS'de en yüksek puan 500 mü sorusunun cevabı araştırılıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
DGS en yüksek puan 500 mü? Sonuçların ardından DGS en yüksek puanın kaç olduğu gündemde
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
14.08.2025
saat ikonu 11:33
|
GÜNCELLEME:
14.08.2025
saat ikonu 11:35

Üniversitelerin 2 yıllık bölümlerinde okuyan ve 4 yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyen öğrencilerin katıldığı Dikey Geçiş Sınavı () sonuçları açıklandı.

Sonuçların açıklanmasının ardından öğrenciler DGS'de en yüksek puanın 500 mü olduğunu araştırmaya başladı.

DGS en yüksek puan 500 mü? Sonuçların ardından DGS en yüksek puanın kaç olduğu gündemde

DGS EN YÜKSEK PUAN 500 MÜ?

Ölçme, Seçme ve Merkezi () tarafından gerçekleştirilen sınavlarda farklı puan hesaplama formülleri kullanılıyor. Genel olarak YKS gibi sınavlarda tavan puan 500'dür. Ancak DGS'de tavan puan 500 değildir.

ÖSYM tarafından yayımlanan açıklanan bilgilere göre DGS puanı, adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınan DGS puanları hesaplanıyor.

Her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanıyor. İki testten de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların ise DGS puanı hesaplanmıyor.

DGS en yüksek puan 500 mü? Sonuçların ardından DGS en yüksek puanın kaç olduğu gündemde

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK 2025?

2025 DGS tercihlerinin ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı. Sonuçların açıklanmasının ardından 1 hafta sonra tercih işlemlerinin başlaması bekleniyor. Konuyla ilgili ÖSYM tarafından açıklama yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.

ETİKETLER
#ösym
#ön lisans
#lisans
#dgs
#yerleştirme
#yükseköğretim
#Dikey Geçiş Sınavı
#Dgs Puanı
#Dgs Tercihleri
#Dikey Geçiş Sınavı
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.