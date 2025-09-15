Dinamo Zagreb Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçları

İstanbul
UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele eden Fenerbahçe, 2025-2026 sezonuna iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor.
Lig aşamasında Sarı lacivertliler, Dinamo Zagreb, Aston Villa, Ferencvaros, Victoria Plzen, Nice, FCSB, Stuttgart ve Brann ile karşılaşacak.
Sezonun ilk maçında Dinamo Zagreb’e konuk olacak Fenerbahçe, deplasmandan galibiyetle dönmek istiyor.
Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi lig aşamasındaki ilk maçı, Hırvatistan’ın Zagreb kentindeki Maksimir Stadyumu’nda 24 Eylül 2025 Çarşamba günü oynanacak.
Karşılaşma, Türkiye saati ile 22:00’de başlayacak.
Maçın yayıncı kanalı henüz resmi olarak açıklanmadı.
Karşılaşmanın TRT 1 ekranlarından yayınlanması bekleniyor.