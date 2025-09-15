Menü Kapat
24°
Editor
Editor
 Erdem Avsar

Dinamo Zagreb Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçları

UEFA Avrupa Ligi 2025-2026 sezonunda Fenerbahçe, Hırvatistan’ın güçlü ekiplerinden Dinamo Zagreb ile deplasmanda karşılaşacak. Fenerbahçe Avrupa Ligi maçları ise şimdiden araştırılmaya başlandı.

Dinamo Zagreb Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçları
GİRİŞ:
15.09.2025
15.09.2025
saat ikonu 16:34

’nde mücadele eden , 2025-2026 sezonuna iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor.

Lig aşamasında Sarı lacivertliler, , , Ferencvaros, Victoria Plzen, Nice, FCSB, Stuttgart ve Brann ile karşılaşacak.

Sezonun ilk maçında Dinamo Zagreb’e konuk olacak Fenerbahçe, deplasmandan galibiyetle dönmek istiyor.

Dinamo Zagreb Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçları

DİNAMO ZAGREB FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi lig aşamasındaki ilk maçı, Hırvatistan’ın Zagreb kentindeki Maksimir Stadyumu’nda 24 Eylül 2025 Çarşamba günü oynanacak.

Karşılaşma, Türkiye saati ile 22:00’de başlayacak.

Maçın yayıncı kanalı henüz resmi olarak açıklanmadı.

Karşılaşmanın TRT 1 ekranlarından yayınlanması bekleniyor.

Dinamo Zagreb Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçları

FENERBAHÇE'NİN UEFA AVRUPA LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

  • Dinamo Zagreb - Fenerbahçe 24 Eylül Çarşamba 22.00
  • Fenerbahçe - Nice 2 Ekim Perşembe 19.45
  • Fenerbahçe - Stuttgart 23 Ekim Perşembe 19.45
  • Viktoria Plzen - Fenerbahçe 6 Kasım Perşembe 23.00
  • Fenerbahçe - Ferencvaros 27 Kasım Perşembe 20.45
  • Brann - Fenerbahçe 11 Aralık Perşembe 23.00
  • Fenerbahçe - Aston Villa 22 Ocak 2026 Perşembe 20.45
  • FCSB - Fenerbahçe 29 Ocak 2026 Perşembe 23.00
