DOFRB ne zaman işlem görecek? Dof Robotik halka arz sonuçları

Talep toplama sürecini sorunsuz tamamlayan DOF Robotik Sanayi A.Ş. (DOF Robotics), bir rekora imza atarak 2 bin 806 adet yoğun talepte bulunan yatırımcıdan tahsisatın 12,93 katı başvuru aldı.

Şirket paylarına 348 bin 948 adet yurtiçi bireysel yatırımcıdan tahsisatın 1,84 katı, 150 adet yurtiçi kurumsal yatırımcıdan ise tahsisatın 2,20 katı talep geldi.

Satışa çıkarılan 45 milyon TL nominal değerli paya, yatırımcılardan halka arz büyüklüğünün yaklaşık 3,13 katı olmak üzere, 140 milyon 952 bin 749 TL nominal değerli pay isteği geldi.

DOFRB NE ZAMAN BORSA'DA İŞLEM GÖRECEK?

Yatırım Finansman ve TSKB öncülüğünde oluşturulan konsorsiyum tarafından, 3-4-5 Eylül’de pay başına 45 TL sabit fiyatla gerçekleşen halka arzın toplam hacmi 2 milyar 25 milyon TL, şirketin halka açıklık oranı ise yüzde 29,03 oldu.

Dof Robotics’in 11 Eylül tarihinde Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da #DOFRB koduyla işlem görmeye başlaması bekleniyor.