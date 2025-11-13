Menü Kapat
14°
Dünya Kupası eleme maçları hangi kanalda? Bugün 8 maç oynanacak

Dünya Kupası eleme maçları hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri heyecanı sürüyor. Avrupa’nın dört bir yanında oynanacak mücadeleler, gruplarda son viraja girilirken büyük çekişmelere sahne oluyor. Türkiye’de bu karşılaşmalar canlı yayın ile izlenebiliyor. İşte Dünya Kupası elemeleri maç programı ve yayın bilgileri…

Dünya Kupası eleme maçları hangi kanalda? Bugün 8 maç oynanacak
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde bu hafta son derece kritik karşılaşmalar oynanacak. üzerinden canlı yayınlanacak maçlarda, , , ve gibi takımlar sahneye çıkacak.

FRANSA UKRAYNA HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu’nda yer alan Fransa ile Ukrayna, Paris’teki Parc des Princes Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Maç saat 22.45’te başlayacak. Grup lideri konumundaki Fransa, 10 puanla zirvede bulunuyor. Ukrayna ise 7 puanla ikinci sırada yer alıyor. Dört takımlı grupta İzlanda 4 puanla üçüncü, Azerbaycan ise 1 puanla son sırada yer almakta.

Dünya Kupası eleme maçları hangi kanalda? Bugün 8 maç oynanacak

Fransa, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılması halinde 2026 Dünya Kupası’na doğrudan katılım hakkını elde edecek. Beraberlik durumunda ise İzlanda’nın Azerbaycan karşısında puan kaybetmesi gerekecek. Ukrayna ise grup ikinciliğini koruyabilmek için sahadan en az bir puanla ayrılmak istiyor. Fransa-Ukrayna maçı saat 22.45’te başlayacak ve EXXEN’den canlı yayınlanacak.

Dünya Kupası eleme maçları hangi kanalda? Bugün 8 maç oynanacak

İRLANDA PORTEKİZ HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu’nda İrlanda ile Portekiz, Dublin’deki Aviva Stadyumu’nda karşılaşacak. Mücadele saat 22.45’te başlayacak. Portekiz grupta liderlik koltuğunda bulunuyor ve son beş maçında mağlubiyet yüzü görmedi. İrlanda ise üçüncü sırada yer alıyor ve Macaristan’ın bir puan gerisinde.

Dünya Kupası eleme maçları hangi kanalda? Bugün 8 maç oynanacak

Portekiz’in teknik direktörü Roberto Martinez yönetiminde, takım özellikle hücum hattında etkili bir performans sergiliyor. Cristiano Ronaldo, bu elemelerde dört maçta beş gol atarak takımın en golcü ismi konumunda. Portekiz, İrlanda deplasmanında galip gelmesi halinde doğrudan Dünya Kupası vizesi alacak. İrlanda-Portekiz karşılaşması saat 22.45’te başlayacak ve EXXEN platformundan canlı yayınlanacak.

Dünya Kupası eleme maçları hangi kanalda? Bugün 8 maç oynanacak

AZERBAYCAN İZLANDA HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

D Grubu’nun bir diğer mücadelesinde Azerbaycan ile İzlanda karşı karşıya gelecek. Tofiq Bahramov Cumhuriyet Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 20.00’de başlayacak. Azerbaycan grupta son sırada yer alırken, İzlanda play-off şansını sürdürmek için bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak istiyor.

Dünya Kupası eleme maçları hangi kanalda? Bugün 8 maç oynanacak

Her iki takım açısından da bu mücadele kritik öneme sahip. Ev sahibi Azerbaycan, seyircisi önünde ilk galibiyetini almak isterken; İzlanda, Fransa ve Ukrayna’nın arkasında üçüncü sırada bulunuyor. Maç saat 20.00’de başlayacak ve EXXEN platformundan canlı yayınlanacak.

Dünya Kupası eleme maçları hangi kanalda? Bugün 8 maç oynanacak

DÜNYA KUPASI ELEME MAÇLARI HANGİ KANALDA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri karşılaşmaları Türkiye’de EXXEN platformu üzerinden canlı yayınlanıyor. EXXEN, tamamen dijital bir yayın ağına sahip olduğu için uydu veya kablo TV üzerinden izlenemiyor. Canlı yayınlara erişim sağlamak için platforma üye olunması gerekiyor.

EXXEN üyeliği için EXXEN resmi internet adresine gidilerek e-posta üzerinden kayıt yapılabiliyor. Yeni üyeler, platformu 7 gün boyunca ücretsiz olarak deneyebiliyor. EXXEN, 77 ülkede erişilebilir durumda ve internet bağlantısı olan tüm cihazlardan izlenebiliyor. Yayın akışı, günlük olarak “EXXEN Spor” sekmesinden takip edilebiliyor.

