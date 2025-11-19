Dünya Kupası kura çekimi hangi kanalda, nereden izlenir? Türkiye’nin rakibi yarın belli olacak

Kategoriler
Avrupa Elemeleri'nde gruplarını lider tamamlayan Almanya, İsviçre, İskoçya, Fransa, İspanya, Portekiz, Hollanda, Avusturya, Norveç, Belçika, İngiltere ve Hırvatistan turnuvaya olarak katılmaya hak kazandı.
E Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Türkiye'nin play-off etabındaki rakibi belli olacak. Kura çekiminin Exxen platformunda yayınlanması bekleniyor. Yayınlanacağı kanal yarın netleşecek.
Yarın 15.00'te gerçekleşecek olan kura çekimi için bekleyiş devam ediyor. Türkiye, Slovakya, Kosova, Danimarka, Ukrayna, İrlanda Cumhuriyeti, Polonya, Bosna Hersek, İtalya, Galler, Arnavutluk ve Çekya'nın yanı sıra Uluslar Ligi'nden gelen Kuzey İrlanda, İsveç, Romanya ve Kuzey Makedonya, 2026 Dünya Kupası bileti için play-off mücadelesi verecek. Kura çekiminin Exxen ekranlarında canlı olarak yayınlanması bekleniyor.
1. Torba: İtalya, Danimarka, Türkiye, Ukrayna
2. Torba: Polonya, Galler, Çekya, Slovakya
3. Torba: İrlanda Cumhuriyeti, Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova
4. Torba: İsveç, Romanya, Kuzey Makedonya, Kuzey İrlanda