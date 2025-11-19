Tosuncuk Mehmet Aydın, mağdurlara mektup gönderdi! Paraguay ve Uruguay detayı: Tahliye edin, ödeme yapayım

Çiftlik Bank olarak bilinen sistemin kurucusu olan ve binlerce kişiyi dolandıran Mehmet Aydın, tutuklu bulunduğu cezaevinden mağdurlara mektup gönderdi. Avukatı Sevgi Erarslan aracılığıyla mağdurlara mektubu ileten Aydın, dikkat çeken ifadeler kullandı.

Uruguay ve Paraguay’da Bitcoin makineleri üzerinden üretime devam ettiğini belirten Mehmet Aydın, ev hapsine çıkması halinde mağdurların zararlarını ödeyebileceğini belirtti.

''TAHLİYE EDİN, ÖDEME YAPAYIM''

TR Haber'in aktardığına göre; Aydın mağdurlara gönderdiği mektubun bir kısmında şu ifadeleri kulandı:

“24 Ocak 2017 tarihinde Bitcoin üretme tesisi kurdum. Paraguay ve Uruguay’da bitcoin üretme makineleri halen aktiftir. Adli kontrol şartı olan ev hapsi uygulanırsa zararları giderme durumum olduğunu bir kez daha yineliyorum”

İşte mektubun tamamı...