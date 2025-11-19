Menü Kapat
Editor
 Baran Aksoy

Tosuncuk Mehmet Aydın, mağdurlara mektup gönderdi! Paraguay ve Uruguay detayı: Tahliye edin, ödeme yapayım

Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın, tutuklu bulunduğu cezaevinden mağdurlara bir mektup gönderdi. Uruguay ve Paraguay’da bitcoin makineleri üzerinden üretime devam ettiğini belirten Aydın, mağdurların zararlarını karşılacağını belirtti.

Tosuncuk Mehmet Aydın, mağdurlara mektup gönderdi! Paraguay ve Uruguay detayı: Tahliye edin, ödeme yapayım
19.11.2025
19.11.2025
16:59

olarak bilinen sistemin kurucusu olan ve binlerce kişiyi dolandıran , tutuklu bulunduğu cezaevinden mağdurlara mektup gönderdi. Avukatı Sevgi Erarslan aracılığıyla mağdurlara mektubu ileten Aydın, dikkat çeken ifadeler kullandı.

Tosuncuk Mehmet Aydın, mağdurlara mektup gönderdi! Paraguay ve Uruguay detayı: Tahliye edin, ödeme yapayım

Uruguay ve Paraguay’da makineleri üzerinden üretime devam ettiğini belirten Mehmet Aydın, ev hapsine çıkması halinde mağdurların zararlarını ödeyebileceğini belirtti.

Tosuncuk Mehmet Aydın, mağdurlara mektup gönderdi! Paraguay ve Uruguay detayı: Tahliye edin, ödeme yapayım

''TAHLİYE EDİN, ÖDEME YAPAYIM''

TR Haber'in aktardığına göre; Aydın mağdurlara gönderdiği mektubun bir kısmında şu ifadeleri kulandı:

“24 Ocak 2017 tarihinde Bitcoin üretme tesisi kurdum. Paraguay ve Uruguay’da bitcoin üretme makineleri halen aktiftir. Adli kontrol şartı olan uygulanırsa zararları giderme durumum olduğunu bir kez daha yineliyorum”

İşte mektubun tamamı...

Tosuncuk Mehmet Aydın, mağdurlara mektup gönderdi! Paraguay ve Uruguay detayı: Tahliye edin, ödeme yapayım
Tosuncuk Mehmet Aydın, mağdurlara mektup gönderdi! Paraguay ve Uruguay detayı: Tahliye edin, ödeme yapayım
ETİKETLER
#dolandırıcılık
#bitcoin
#ev hapsi
#mehmet aydın
#çiftlik bank
#Mağdurlar
#Gündem
