Koltuk tartışmasında ortalığı savaş alanına çevirdiler! Metroda küfürler hava uçuştu

Bursa'da metroda yaşanan yoğunluk yolcuların gerilmesine neden oldu. Bir vatandaş ile genç arasında çıkan tartışmada ortalık karıştı. İddiaya göre, yoğunluk sırasında yolcular arasında çıkan koltuk tartışmasında vatandaş ile genç arasında kavga çıktı. Diğer yolcuların ayırmaya çalıştığı kavgada taraflar sakinleşmeyince olaya güvenlik görevlileri müdahale etti. Taşkınlık çıkarıp küfürler savura yolcu, güvenlik ekipleri tarafından istasyondan çıkarıldı. Metro kısa bir beklemenin ardından yoluna devam etti.