Kendini köpek sanan keçi: Öğrencileri metrelerce kovaladı! İlginç anlar kamerada

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İstanbul Esenyurt'ta, boş arazide başıboş halde bulunan keçi, okul çıkışında caddeden geçen öğrencileri kovaladı. Yaşanan o anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, başıboş keçinin kaldırımda yürüyen öğrencileri kovaladığı, öğrencilerin ise can havliyle keçiden koşarak kaçmaya çalıştığı anlar yer aldı. Çocuklar, çevredeki bir işyerine sığınarak keçiden kurtulmayı başardı. İş yeri çalışanları tarafından yakalanan keçi dışarıya çıkarıldı. Yaşanan kovalamacalarda yaralanan olmazken ortaya ilginç görüntüler çıktı.