Ankara su kesintisi ne zaman bitecek 19 Kasım? Polatlı, Beypazarı ve Yenimahalle’de su arızası

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Bugün sabah saatlerinde başlayan su kesintisi birçok ilçede devam ediyor. Ankara'da su kesintisi olan yerler duyuruldu.
YENİMAHALLE – 19.11.2025 23:55
İçme suyu şebeke hattı arızası
POLATLI – 19.11.2025 15:00
Gülveren Mahallesi içme suyu dağıtım hattı arızası
ŞEREFLİKOÇHİSAR – 19.11.2025 12:55
Açık kanal tamiratı sırasında şebeke hattı zarar görmesi
AYAŞ – 19.11.2025 17:00
90'lık PVC dağıtım hattı arızası
POLATLI – 19.11.2025 15:00
Kurtuluş Mahallesi içme suyu dağıtım hattı arızası
ETİMESGUT – 19.11.2025 18:00
Yapracık Mahallesi içme suyu hattı arızası
ÇANKAYA – 19.11.2025 18:00
Akpınar Mahallesi 300’lük içme suyu hattı arızası (Üst kotlara erişim: 20:00)
AYAŞ – 19.11.2025 18:00
Enerjisa kaynaklı kesinti
YENİMAHALLE – 19.11.2025 17:00
Yakacık Mahallesi içme suyu hattı arızası
POLATLI – 20.11.2025 08:00
Hacettepe terfi deposu tesisat değişimi (planlı kesinti)
BEYPAZARI – 19.11.2025 17:00
Ayvaşık Mahallesi su hattı arızası