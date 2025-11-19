Menü Kapat
19°
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Ankara su kesintisi ne zaman bitecek 19 Kasım? Polatlı, Beypazarı ve Yenimahalle’de su arızası

Bugün Ankara'da meydana gelen su kesintisi sonrasında suların geleceği saat araştırıldı. 19 Kasım Çarşamba günü erken saatlerde başlayan su kesintisinin biteceği saat belli oldu.

Ankara su kesintisi ne zaman bitecek 19 Kasım? Polatlı, Beypazarı ve Yenimahalle'de su arızası
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.11.2025
saat ikonu 16:24
|
GÜNCELLEME:
19.11.2025
saat ikonu 16:24

Bugün sabah saatlerinde başlayan birçok ilçede devam ediyor. 'da su kesintisi olan yerler duyuruldu.

ANKARA SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK 19 KASIM?

YENİMAHALLE – 19.11.2025 23:55
İçme suyu şebeke hattı arızası

POLATLI – 19.11.2025 15:00
Gülveren Mahallesi içme suyu dağıtım hattı arızası

ŞEREFLİKOÇHİSAR – 19.11.2025 12:55
Açık kanal tamiratı sırasında şebeke hattı zarar görmesi

Ankara su kesintisi ne zaman bitecek 19 Kasım? Polatlı, Beypazarı ve Yenimahalle'de su arızası

AYAŞ – 19.11.2025 17:00
90'lık PVC dağıtım hattı arızası

POLATLI – 19.11.2025 15:00
Kurtuluş Mahallesi içme suyu dağıtım hattı arızası

ETİMESGUT – 19.11.2025 18:00
Yapracık Mahallesi içme suyu hattı arızası

ÇANKAYA – 19.11.2025 18:00
Akpınar Mahallesi 300’lük içme suyu hattı arızası (Üst kotlara erişim: 20:00)

AYAŞ – 19.11.2025 18:00
Enerjisa kaynaklı kesinti

Ankara su kesintisi ne zaman bitecek 19 Kasım? Polatlı, Beypazarı ve Yenimahalle'de su arızası

YENİMAHALLE – 19.11.2025 17:00
Yakacık Mahallesi içme suyu hattı arızası

POLATLI – 20.11.2025 08:00
Hacettepe terfi deposu tesisat değişimi (planlı kesinti)

BEYPAZARI – 19.11.2025 17:00
Ayvaşık Mahallesi su hattı arızası

#su kesintisi
#Ankara
#Su Arızası
#İçme Suyu Kesintisi
#Ankara Su
#Aktüel
