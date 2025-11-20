Dünya Kupası play-off tek maç mı? Türkiye Romanya maçı tek maç mı?

A Milli Takımımız, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ni 2. sırada tamamlayarak play-off oynamaya hak kazandı. Play-off etabının kura çekimi ise bugün (20 Kasım 2025 Perşembe) gerçekleştirildi.

Kura çekiminin ardından vatandaşlar tarafından Dünya Kupası play-off maçları tek maç mı sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

DÜNYA KUPASI PLAY-OFF MAÇLARI TEK MAÇ MI?

FIFA tarafından açıklanan bilgilere göre 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off etabının yarı final ve final karşılaşmaları tek maç eleme usulüne göre oynanacak. İlk karşılaşmalar 1. torba takımlarının evlerinde gerçekleştirilecek.

TÜRKİYE - ROMANYA MAÇI TEK MAÇ MI?

A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı final maçları kapsamında oynayacağı Romanya maçı tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

A Milli Takım karşılaşmadan galibiyet ile ayrılırsa Slovakya - Kosova eşleşmesinin galibi ile deplasmanda play-off finalinde karşı karşıya gelecek. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin play-off finali de tek maç eleme usulüyle oynanacak.