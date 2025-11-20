Menü Kapat
19°
Dünya Kupası play-off tek maç mı? Türkiye Romanya maçı tek maç mı?

2026 Dünya Kupası play-off elemeleri kura çekimi bugün gerçekleştirildi. A Milli Takımımız kura çekiminde Romanya ile eşleşti. Vatandaşlar tarafından Dünya Kupası play-off maçları tek maç mı sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

Dünya Kupası play-off tek maç mı? Türkiye Romanya maçı tek maç mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.11.2025
saat ikonu 16:42
|
GÜNCELLEME:
20.11.2025
saat ikonu 16:42

A Milli Takımımız, 'ni 2. sırada tamamlayarak oynamaya hak kazandı. Play-off etabının kura çekimi ise bugün (20 Kasım 2025 Perşembe) gerçekleştirildi.

Kura çekiminin ardından vatandaşlar tarafından Dünya Kupası play-off maçları tek maç mı sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

Dünya Kupası play-off tek maç mı? Türkiye Romanya maçı tek maç mı?

DÜNYA KUPASI PLAY-OFF MAÇLARI TEK MAÇ MI?

FIFA tarafından açıklanan bilgilere göre 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off etabının yarı final ve final karşılaşmaları tek maç eleme usulüne göre oynanacak. İlk karşılaşmalar 1. torba takımlarının evlerinde gerçekleştirilecek.

Dünya Kupası play-off tek maç mı? Türkiye Romanya maçı tek maç mı?

TÜRKİYE - ROMANYA MAÇI TEK MAÇ MI?

'ın 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı final maçları kapsamında oynayacağı maçı tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

A Milli Takım karşılaşmadan galibiyet ile ayrılırsa - Kosova eşleşmesinin galibi ile deplasmanda play-off finalinde karşı karşıya gelecek. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin play-off finali de tek maç eleme usulüyle oynanacak.

