Dünyanın en pahalı 10 yiyeceği! Küçücük bir parçası bile servet değerinde

"Yemek" kelimesini duyduğumuzda çoğumuzun aklına karnımızı doyurmayı sağlayan keyifli bir akşam yemeği veya en sevdiğimiz tatlı geliyor. Bazen hiç sofra kurmakla uğraşmayıp zeytin, peynir, çay üçlüsü ile öğünümüzü geçiştirsek de bazı yiyecekler var ki, fiyat etiketleri tabiri caizse dudak uçuklatıyor.

Bunlar sıradan market raflarında bulabileceğiniz şeyler değil; nadir bulunan, özel şartlarda yetiştirilen ve bazen sadece belli bölgelere özgü lezzetler oluyor. Ancak yüksek fiyatları sadece lezzetlerinden değil, aynı zamanda onları elde etmenin zorluğundan, üretim süreçlerinin zahmetinden ve duyulan yoğun talepten kaynaklanıyor.

Hatta öyle ki, zenginliğin ve lüksün bir göstergesi haline bile gelmiş durumdalar. Escoffier.edu'nun derlemiş olduğu, dünyanın en pahalı 10 lezzetine bakıyoruz.

1) KOBE ETİ

Japonya'nın Hyōgo prefektörlüğünde yetiştirilen Tajima sığırından elde edilen Kobe eti, yurt dışındaki restoranlarda porsiyon fiyatı 400-700 dolar arasında değişkenlik gösteren fiyatlarla satılıyor.

2) BEYAZ TRÜF MANTARI

Kilosu 15 bin dolara kadar çıkabilen beyaz trüf mantarı, öncelikle İtalya'nın Piedmont bölgesi ile Hırvatistan ve Slovenya'nın bazı bölgelerinde bulunuyor. Ayrıca genellikle makarna, risotto veya yumurta gibi bir yemeğin üzerine rendelenerek tüketiliyor.

3) SAFRAN

Dünyanın en pahalı baharatları arasında yerini alan safranın 1 kilosu 11 bin dolara kadar yükselerek beyaz trüf mantarıyla yarışıyor. Eşsiz lezzeti ve aroması genellikle çiçeksi, bal benzeri ve hafif acı olarak tanımlanıyor.

4) KOPİ LUWAK KAHVESİ

Kopi luwak kahvesi, muhtemelen hasat edilme şekli nedeniyle dünyanın en pahalı kahvesi olarak kabul ediliyor. Endonezya'ya özgü bir tür vahşi kedi benzeri hayvan olan Asya misk kedisinin yediği ve dışkıladığı kahve çekirdeklerinden yapılıyor. Bu içeceğin sadece 1 bardağı 100 dolara mâl olabiliyor.

5) DENSUKE KARPUZ

Siyah karpuz olarak da bilinen Densuke karpuz, kuzey Japonya'daki Hokkaido adasında yetişiyor. Her yıl sadece 10 bin tane büyüdüğü bilinen ürünün fiyatı 250 dolardan başlıyor. 2008 yılında ise tek bir tanesi 6 bin 100 dolara satılmıştı.

6) MAVİ YÜZGEÇLİ TON BALIĞI

Mavi yüzgeçli ton balığı, suşi ve sashiminin temel bir parçası olduğu Japonya'da çok değerli. Zengin, tereyağlı bir tada ve yumuşak bir dokuya sahip. Şu anda nesli tükenme tehlikesi altında olması sebebiyle avlanma kısıtlamalarına tabi tutulan balığın kilosu yaklaşık 1300 dolara satılıyor.

7) RUBY ROMAN ÜZÜMLERİ

Ruby Roman üzümleri, yalnızca Japonya'da yetiştirilen nadir ve özel bir üzüm çeşidi olarak biliniyor. Koyu kırmızı renkte ve kalın kabuklu olup her birinin ağırlığı genellikle 20 grama kadar çıkabilen büyük boyutlarıyla biliniyor. Üzümler fiyatı, salkım başına 1000 dolara kadar yükselebiliyor.

8) LE MADELİNE AU TRUFFLE ÇİKOLATASI

Fiyat: Küçük bir parçası 250 dolar

9) MATSUTAKE MANTARI

Fiyat: Kilosu 1000 dolar

10) ALMAS HAVYARI

Fiyat: Kilosu 34 bin dolar