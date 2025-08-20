Menü Kapat
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

Solotürk Konya gösterisi ne zaman, nerede yapılacak? Uçak gösterisinin saati belli oldu

Solotürk Konya gösterisinin nerede yapılacağı belli oldu. Türk Hava Kuvvetleri 3. Ana Jet Üs Komutanlığı 132. Hançer Filo'ya bağlı olup F-16C Block 30TM jet savaş uçağını kullanarak hava akrobasisi yapan akrobasi ekibi olan Solotürk Konya'da gösteri düzenleyeceğini duyurdu.

Solotürk Konya gösterisi ne zaman, nerede yapılacak? Uçak gösterisinin saati belli oldu
Yaptığı uçuş gösterileri ile adından söz ettiren bu ay 'da halk ile buluşuyor. Türkiye'nin dört bir yanında düzenlediği uçak gösterileri ile adından söz ettiren Solotürk, Konya uçuş gösterisinin ne zaman yapılacağı netleşti.

SOLOTÜRK KONYA GÖSTERİSİ NE ZAMAN?

Türk Hava Kuvvetleri 3. Ana Jet Üs Komutanlığı 132. Hançer Filo'ya bağlı olup F-16C Block 30TM jet savaş uçağını kullanarak hava akrobasisi yapan akrobasi ekibi olan Solotürk, Konya'da gösteri uçuşu düzenleyecek. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre ekip, 21-22 Ağustos tarihlerinde gösteri yapacak. Konya Bilim Festivali kapsamında düzenlenecek olan uçak gösterisine binlerce kişinin katılması bekleniyor. Gösteri uçuşunun saati 18.30 olarak belirlendi.

Solotürk Konya gösterisi ne zaman, nerede yapılacak? Uçak gösterisinin saati belli oldu

SOLOTÜRK KONYA UÇUŞ GÖSTERİSİ NEREDE YAPILACAK?

20 Ağustos günü 15.00'te çevre tanıma uçuşunun ardından aynı gün 18.30'da prova uçuşu gerçekleştirilecek. Yapılan provaların ardından Solotürk ekibi 21 Ağustos Perşembe günü Konya Bilim Merkezi'nde 18.30'da gösteri yapacak. Solotürk ekibi 22 Ağustos Cuma günü de aynı yer ve aynı saatte uçak gösterisi düzenleyecek. Konya Bilim Merkezi'nde yapılaxak olan uçuş gösterisi için nefesler tutuldu.

Solotürk Konya gösterisi ne zaman, nerede yapılacak? Uçak gösterisinin saati belli oldu

SOLOTÜRK KONYA GÖSTERİSİ SAAT KAÇTA?

Solotürk ekibi sosyal medya hesabından gösteri hakkında tüm detayları paylaştı. Paylaşılan gönderiye göre gösteri uçuşu takvimi şöyle:

21 Ağustos 2025 Perşembe
18:30
Konya Bilim Merkezi

22 Ağustos 2025 Cuma
18:30
Konya Bilim Merkezi.

Solotürk ekibi, Instagram uygulamasındaki hesabından "SOLOTÜRK, Konya Bilim Festivali kapsamında Konya Bilim Merkezi’nde gösteri uçuşu gerçekleştirecektir." sözleri ile tüm halkın davetli olduğunu duyurdu.

