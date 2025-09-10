Menü Kapat
26°
DUS geç başvurular saat kaçta bitiyor, ücreti ne kadar? DUS 2. dönem ne zaman yapılacağı duyuruldu

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen DUS 2. dönem sınavının geç başvuruları bugün alınıyor. Adaylar tarafından DUS geç başvurularının saat kaçta bittiği, ücreti merak ediliyor. DUS 2. dönem sınavının ne zaman gerçekleştirileceği açıklandı.

DUS geç başvurular saat kaçta bitiyor, ücreti ne kadar? DUS 2. dönem ne zaman yapılacağı duyuruldu
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () tarafından Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) 2. dönem başvuruları 27 Ağustos - 3 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

DUS 2. dönem sınavının geç başvuruları ise bugün alınıyor. Adaylar tarafından DUS 2. dönem geç başvurularının saat kaçta bittiği ve ücreti merak ediliyor.

DUS geç başvurular saat kaçta bitiyor, ücreti ne kadar? DUS 2. dönem ne zaman yapılacağı duyuruldu

DUS 2. DÖNEM GEÇ BAŞVURULARI SAAT KAÇTA BİTİYOR?

ÖSYM tarafından açıklanan bilgilere göre DUS 2. dönem geç başvuruları bugün (10 Eylül 2025 Çarşamba) saat 23.59'a kadar devam edecek. Adaylar bu saate kadar ÖSYM'nin resmi internet sitesinden başvurularını gerçekleştirebilecekler.

DUS geç başvurular saat kaçta bitiyor, ücreti ne kadar? DUS 2. dönem ne zaman yapılacağı duyuruldu

DUS 2. DÖNEM GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

DUS 2. dönem sınavı başvuru kılavuzunda yer alan bilgilere göre geç başvuru dönemde adaylardan yüzde 50 artırımlı olarak ücret alınacak. Geç başvurularda bu rakam Adayların sınav ücretlerini bugün yatırması gerekiyor.

DUS geç başvurular saat kaçta bitiyor, ücreti ne kadar? DUS 2. dönem ne zaman yapılacağı duyuruldu

DUS 2. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN?

DUS 2. dönem sınavı açıklanan bilgilere göre 12 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınavın giriş belgelerinin ise ne zaman açıklanacağı henüz duyurulmadı. Sınav tarihinden 10 gün önce yani giriş belgelerinin duyurulması bekleniyor.

