Düşüş filmi konusu nedir oyuncuları kimler?

Düşüş filmi seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Kanal D ekranlarında gösterilecek olan yapım, aksiyon ve gerilim severlerin ilgisini çekti.

2011 senesinde vizyona giren Düşüş, hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla ilgi odağı oldu.

DÜŞÜŞ FİLMİ KONUSU NE?

Yakın dost olan Becky ve Hunter, Becky’nin vefat eden eşinin küllerini serpmek için 2000 fit yüksekliğindeki terk edilmiş bir kulenin zirvesine tırmanmaya karar verir.

Fakat yukarıya çıkarken merdivenin bazı kısımları kuleden kopunca, Becky ve Hunter mahsur kalır.

Becky ve Hunter yaşamlarını sürdürebilmek için çaresiz bir mücadele verir.

DÜŞÜŞ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?