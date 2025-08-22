Edson Alvarez kiralık mı? Fenerbahçe transferi duyurdu

Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United forması giyen Meksikalı ön libero Edson Alvarez ile anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertli ekip, yeni transferini İstanbul’a getirdi.

EDSON ALVAREZ KİRALIK MI?

Fenerbahçe, West Ham United’da forma giyen 27 yaşındaki Meksikalı futbolcu Edson Alvarez’i kiralık olarak kadrosuna kattı. İngiliz ekibiyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Alvarez için yapılan anlaşmada satın alma opsiyonu da yer alıyor. Bugün öğle saatlerinde İstanbul’a gelen futbolcu, teknik direktör Jose Mourinho’nun özel isteğiyle transfer edildi.

Portekizli çalıştırıcının kadrosunda görmek istediği Alvarez, gelen tekliflere rağmen Fenerbahçe’yi tercih etti. Inter ve Ajax’tan aldığı teklifleri geri çeviren tecrübeli orta saha oyuncusu, Mourinho faktörü nedeniyle sarı-lacivertli formayı giymeyi kabul etti.

Fenerbahçe'den transfer süreci ile ilgili son yapılan açıklama şu şekildedir:

Kulübümüz Edson Alvarez’in kiralık transferi konusunda kulübü West Ham United ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini tamamlamak için İstanbul’a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.

EDSON ALVAREZ'İN BONSERVİSİ NE KADAR, ZORUNLU SATIN ALMA OPSİYONU VAR MI?

Londra ekibi West Ham United, Meksikalı futbolcuyu 2023-24 sezonunda 38 milyon Euro bedelle Ajax’tan transfer etmişti. Fenerbahçe’nin yaptığı anlaşmada ise 22 milyon Euro değerinde zorunlu olmayan satın alma opsiyonu bulunuyor. Bu opsiyonun kullanılıp kullanılmayacağı, futbolcunun performansına bağlı olarak ilerleyen süreçte netlik kazanacak.

Geride kalan sezonda İngiltere Premier Lig’de 31 maçta görev alan Edson Alvarez, takımına 1 asistlik katkı sağladı. Defansif yönü güçlü olan oyuncu, liderlik vasıfları ve mücadeleci oyun tarzıyla dikkat çekiyor.

EDSON ALVAREZ NERELİ, HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Edson Alvarez, Meksika doğumlu bir futbolcu. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, Meksika Milli Takımı’nda da uzun yıllardır forma giyiyor. Milli takım kariyerinde 93 kez sahaya çıkan Alvarez, 7 gol kaydetti. Asıl mevkisi ön libero olan futbolcu, 1.90’lık boyu ve fiziksel gücüyle defansif orta sahada görev yapıyor.