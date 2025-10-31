Menü Kapat
Ehliyet yenileme ücreti ne kadar 2025? Bugün son gün

Eski tip ehliyetlerin 1 Ocak 2016'dan itibaren yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesi belirlenen süre bitiyor. Binlerce kişi ehliyetlerini yenilerken ehliyet yenileme ücreti de yeniden Türkiye'nin gündemine geldi.

Ehliyet yenileme ücreti ne kadar 2025? Bugün son gün
Bugüne kadar ehliyetini yenileyenlerin toplam sayısı 36 milyon 216 bin 16'ya ulaştı.

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR 2025?

Bugün sona erecek olan süreyi kaçıranlar yenilemek için 7 bin 438 lira 60 kuruş ödeyecek. Eylül'de 57 bin 858, Ağustos'ta 96 bin 134 ve Ekim ayında ise 214 bin 725 başvuru alınırken vatandaşlar bugün de işlemlerini gerçekleştiriyor.

Ehliyet yenileme ücreti ne kadar 2025? Bugün son gün

EHLİYET YENİLEME SAAT KAÇA KADAR?

B sınıfı ehliyet için yenileme ücreti 7 bin 438 lira 60 kuruşa yükselecek. A, A1, A2, F sınıfı eski tip sürücü belgesi olanlar, harç, değerli kağıt ve vakıf hizmet bedeli dahil toplam 3 bin 643 lira 10 kuruş, B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G, M sınıfı eski tip sürücü belgesi olanların da 11 bin 235 lira 60 kuruş yatırmaları gerekecek.

Ehliyet yenilemede son gün bugün olurken mesai saatlerinin sona ermesinin ardından süre de sona erecek.

#ehliyet
#Yeni_ehliyette
#Ehliyet_yenileme
#Ehliyet_ücreti
#Son_müddet
#Aktüel
