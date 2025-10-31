Ehliyet yenileme ücreti ne kadar 2025? Bugün son gün

Kategoriler
Bugüne kadar ehliyetini yenileyenlerin toplam sayısı 36 milyon 216 bin 16'ya ulaştı.
Bugün sona erecek olan süreyi kaçıranlar ehliyet yenilemek için 7 bin 438 lira 60 kuruş ödeyecek. Eylül'de 57 bin 858, Ağustos'ta 96 bin 134 ve Ekim ayında ise 214 bin 725 başvuru alınırken vatandaşlar bugün de işlemlerini gerçekleştiriyor.
B sınıfı ehliyet için yenileme ücreti 7 bin 438 lira 60 kuruşa yükselecek. A, A1, A2, F sınıfı eski tip sürücü belgesi olanlar, harç, değerli kağıt ve vakıf hizmet bedeli dahil toplam 3 bin 643 lira 10 kuruş, B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G, M sınıfı eski tip sürücü belgesi olanların da 11 bin 235 lira 60 kuruş yatırmaları gerekecek.
Ehliyet yenilemede son gün bugün olurken mesai saatlerinin sona ermesinin ardından süre de sona erecek.