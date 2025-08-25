Menü Kapat
Aktüel
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

Ek tercihlerde özel üniversite yazılır mı? ÖSYM 2. tercih dönemi bekleniyor

ÖSYM tarafından uygulanan YKS sınavında yerleştirme sonuçları bugün açıklandı. Milyonlarca adayın katıldığı sınav sonrasında ek tercihler gündeme taşındı. Adaylar ek tercihlerde özel üniversite yazılır mı merak ederken ek tercih yaparken dikkat edilmesi gerekenler de uzman isimler tarafından paylaşılıyor.

Ek tercihlerde özel üniversite yazılır mı? ÖSYM 2. tercih dönemi bekleniyor
Ek tercihlerin başlayacağı tarih henüz belli olmazken milyonlarca bugün sonuçlarına ulaştı. Sınav sonuçlarının ardından yerleştirme sonuçları erişime açılırken ek tercihlerde puana mı bakılıyor merak edildi.

EK TERCİHLERDE ÖZEL ÜNİVERSİTE YAZILIR MI?

Üniverite sınavı sonrasında yerleştime sonuçları bugün açıklandı. Milyonlarca öğrencinin katıldığı sınav sonuçları sonrasında tercih süreci başlamıştı. Bugün açıklanan yerleştirme sonuçlarına göre herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar ek tercihlerde şansını yeniden deneyecek. Ek tercihlerde adaylar dilediği okulu ve bölümü yazabiliyor. Adaylar ek tercihlerde özel de devlet üniversitesi de yazabilirken önemli olan boş kontenjan durumu. Eğer boş kontenjan bulunuyorsa adaylar özel üniversiteleri de ek tercihlerde yazabiliyor.

Ek tercihlerde özel üniversite yazılır mı? ÖSYM 2. tercih dönemi bekleniyor

EK TERCİHLER PUAN MI ÖNEMLİ SIRALAMA MI?

döneminde puanın kullanılması gerektiği uzmanlar tarafından öneriliyor. Genel yerleştirmede başarı sırası önemli olurken ek yerleştirmede puanın önemli olduğu kaydedildi. Ek yerleştirmede kılavuz verileri ve adayın sonucunun o seneye ait olması nedeniyle puan kullanılması gerektiği uzmanlar tarafından söyleniyor.

Ek tercihlerde özel üniversite yazılır mı? ÖSYM 2. tercih dönemi bekleniyor

YKS'DE EK TERCİH VAR MI 2025?

21-22 Haziran tarihlerinde uygulanan YKS sınavı sonrasında adaylar yerleştirme sonuçlarını bugün öğrendi. tarafından yayımlanan kılavuza göre ek tercihler bulunuyor. 2025 ek tercih tarihlerinin kısa süre içerisinde ÖSYM tarafından duyurulması bekleniyor. Adayları kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından 2. tercih sürecinin başlaması beklenmekte.

