Ek tercihlerde özel üniversite yazılır mı? ÖSYM 2. tercih dönemi bekleniyor

Ek tercihlerin başlayacağı tarih henüz belli olmazken milyonlarca öğrenci bugün yerleştirme sonuçlarına ulaştı. Sınav sonuçlarının ardından yerleştirme sonuçları erişime açılırken ek tercihlerde puana mı bakılıyor merak edildi.

EK TERCİHLERDE ÖZEL ÜNİVERSİTE YAZILIR MI?

Üniverite sınavı sonrasında yerleştime sonuçları bugün açıklandı. Milyonlarca öğrencinin katıldığı sınav sonuçları sonrasında tercih süreci başlamıştı. Bugün açıklanan yerleştirme sonuçlarına göre herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar ek tercihlerde şansını yeniden deneyecek. Ek tercihlerde adaylar dilediği okulu ve bölümü yazabiliyor. Adaylar ek tercihlerde özel üniversite de devlet üniversitesi de yazabilirken önemli olan boş kontenjan durumu. Eğer boş kontenjan bulunuyorsa adaylar özel üniversiteleri de ek tercihlerde yazabiliyor.

EK TERCİHLER PUAN MI ÖNEMLİ SIRALAMA MI?

YKS ek tercih döneminde puanın kullanılması gerektiği uzmanlar tarafından öneriliyor. Genel yerleştirmede başarı sırası önemli olurken ek yerleştirmede puanın önemli olduğu kaydedildi. Ek yerleştirmede kılavuz verileri ve adayın sonucunun o seneye ait olması nedeniyle puan kullanılması gerektiği uzmanlar tarafından söyleniyor.

YKS'DE EK TERCİH VAR MI 2025?

21-22 Haziran tarihlerinde uygulanan YKS sınavı sonrasında adaylar yerleştirme sonuçlarını bugün öğrendi. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre ek tercihler bulunuyor. 2025 ek tercih tarihlerinin kısa süre içerisinde ÖSYM tarafından duyurulması bekleniyor. Adayları kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından 2. tercih sürecinin başlaması beklenmekte.