 Sumru Tarhan

Ekrem İmamoğlu çıktı mı, serbest bırakıldı mı? Sahte diploma davasında ara

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının sahte olduğu iddiası ile 8 yıl 9 aya kadar hapis talebiyle yargılandığı duruşma bugün görülüyor. Tüm Türkiye ise Ekrem İmamoğlu çıktı mı araştırmasına başladı.

Ekrem İmamoğlu çıktı mı, serbest bırakıldı mı? Sahte diploma davasında ara
12.09.2025
12.09.2025
saat ikonu 15:48

Sahte diploma iddiası ile 8 yıl 9 aya kadar hapis talebi ile yargılanan davada ara verilirken vatandaşlar serbest bırakıldı mı merak ediyor.

EKREM İMAMOĞLU ÇIKTI MI, SERBEST BIRAKILDI MI?

Ekrem İmamoğlu, sahte diploma iddiası davasına bugün çıkarken henüz karar açıklanmadı. İddianamede İmamoğlu’nun zincirleme şekilde ‘resmi belgede sahtecilik’ suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti. İstanbul 59. Asliye Mahkemesi tarafından Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesinde bulunan duruşma salonunda dava görülürken şu an için sonuç belli olmadı. İmamoğlu'nun tutukluluğu devam ediyor.

Ekrem İmamoğlu çıktı mı, serbest bırakıldı mı? Sahte diploma davasında ara

EKREM İMAMOĞLU HAPİSTEN ÇIKTI MI?

Bugün görülen sahte diploma davasında süreç devam ediyor. İmamoğlu, "Bir arkadaşım ’ne geçiş yapmış ev arkadaşımdı. Üzüldüm gittiğine. 1 sene sonra takip ettim. İlan gördüm geçiş için başvurdum. İşin hikayesi bu. 1990 yılında İstanbul Üniversitesi’ne geçiş yaptım. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nin öğrencisi oldum. Anamın ak sütü gibi helal diplomamı aldım. Benim yaşamım sahicidir. Bizi hayatın gerçeklerinden uzaklaştırarak makamdan kopmamak adına sahteciliğin dik alasının yapıldığı bir dönem ile karşı karşıyayız. Benim diplomam iptal edildikten sonra ben ilk defa konuşuyorum." ifadeleri ile kendisini savundu. SEGBİS sisteminin 2 saat kayıt yapabilmesi nedeniyle duruşmaya ara verilmişti. Davada sonuç henüz belirlenmedi.

