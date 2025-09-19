Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Ekrem İmamoğlu siyasi yasak mı aldı? İstinaf kararı uygun buldu

Ekrem İmamoğlu siyasi yasak aldı iddiaları, Ahmak Davası ile ilgili mahkeme kararı sonrası gündem oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik “Ahmak Davası” olarak bilinen davada verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ekrem İmamoğlu siyasi yasak mı aldı? İstinaf kararı uygun buldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.09.2025
saat ikonu 20:26
|
GÜNCELLEME:
19.09.2025
saat ikonu 20:26

’nun Yüksek Seçim Kurulu () üyelerine ettiği iddiasıyla yargılandığı davada istinaf mahkemesi kararını açıkladı. İstinaf, Anadolu 7. Asliye Mahkemesi’nin verdiği 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasını hukuka uygun buldu.

EKREM İMAMOĞLU SİYASİ YASAK MI ALDI?

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, Ekrem İmamoğlu hakkında yerel mahkemenin verdiği cezayı incelerken dosyada usul ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık olmadığına hükmetti. Kararda, sanığın seçme ve seçilme hakkı gibi bazı haklardan yoksun bırakılmasını kapsayan TCK’nin 53/1 maddesinin de uygulanmasına yer verildi. Mahkeme, ayrıca istinaf başvurusunu ’da temyiz yolu açık olmak üzere esastan reddetti.

Ekrem İmamoğlu siyasi yasak mı aldı? İstinaf kararı uygun buldu

Dosyanın Yargıtay aşamasına taşınmasıyla birlikte davadaki son kararı yüksek mahkeme verecek. İstinaf mahkemesi kararında ayrıca ceza hesaplamasında bir hata olduğunu belirterek, 1 yıl 19 ay 15 gün olarak hesaplanması gerekirken 2 yıl 7 ay 15 gün olarak belirlendiğini kaydetti. Ancak bu hesaplama hatası dışında kararda başka bir usulsüzlük bulunmadığına dikkat çekildi.

Ekrem İmamoğlu siyasi yasak mı aldı? İstinaf kararı uygun buldu

EKREM İMAMOĞLU'NUN AHMAK DAVASI NE OLDU?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ekrem İmamoğlu’nun 4 Kasım 2019’da yaptığı bir basın açıklamasında YSK üyelerine yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandığı belirtildi. YSK Başkanlığı, İmamoğlu’nun sözleri nedeniyle suç duyurusunda bulundu ve hazırlanan iddianame ile açıldı. İddianamede, İmamoğlu’nun kurul halinde çalışan kamu görevlilerine yönelik zincirleme şekilde hakaret ettiği ileri sürüldü.

Ekrem İmamoğlu siyasi yasak mı aldı? İstinaf kararı uygun buldu

Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi, 14 Aralık 2022’de görülen duruşmada Ekrem İmamoğlu’nu “kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen hakaret” suçundan 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, cezada herhangi bir indirim uygulamadı.

Ekrem İmamoğlu siyasi yasak mı aldı? İstinaf kararı uygun buldu

EKREM İMAMOĞLU NE CEZA ALDI?

Yerel mahkeme, Ekrem İmamoğlu’nu TCK’nin ilgili maddeleri uyarınca 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına mahkum etti. Kararda, cezada indirim yapılmadığı gibi, sanığın seçme ve seçilme hakkı gibi bazı haklardan yoksun bırakılmasına da hükmedildi. Ayrıca TCK’nin 43/2-1 maddesinin uygulanması sırasında hesaplama hatası yapıldığı ifade edildi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin verdiği hükmü inceleyerek usul ve esasa uygun buldu. Dosya, temyiz edilmesi durumunda Yargıtay’a taşınacak ve davadaki nihai kararı Yargıtay verecek. Böylece İmamoğlu hakkında verilen cezanın kesinleşip kesinleşmeyeceği yüksek mahkemenin kararına bağlı olacak.

ETİKETLER
#Politika
#ceza
#ekrem imamoğlu
#ekrem imamoğlu
#chp
#yargıtay
#hakaret
#ysk
#Anayasa Mahkemesi
#dava
#Tck 299
#Istinaf
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.