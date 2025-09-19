Ekrem İmamoğlu siyasi yasak mı aldı? İstinaf kararı uygun buldu

Ekrem İmamoğlu’nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada istinaf mahkemesi kararını açıkladı. İstinaf, Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nin verdiği 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasını hukuka uygun buldu.

EKREM İMAMOĞLU SİYASİ YASAK MI ALDI?

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, Ekrem İmamoğlu hakkında yerel mahkemenin verdiği cezayı incelerken dosyada usul ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık olmadığına hükmetti. Kararda, sanığın seçme ve seçilme hakkı gibi bazı haklardan yoksun bırakılmasını kapsayan TCK’nin 53/1 maddesinin de uygulanmasına yer verildi. Mahkeme, ayrıca istinaf başvurusunu Yargıtay’da temyiz yolu açık olmak üzere esastan reddetti.

Dosyanın Yargıtay aşamasına taşınmasıyla birlikte davadaki son kararı yüksek mahkeme verecek. İstinaf mahkemesi kararında ayrıca ceza hesaplamasında bir hata olduğunu belirterek, 1 yıl 19 ay 15 gün olarak hesaplanması gerekirken 2 yıl 7 ay 15 gün olarak belirlendiğini kaydetti. Ancak bu hesaplama hatası dışında kararda başka bir usulsüzlük bulunmadığına dikkat çekildi.

EKREM İMAMOĞLU'NUN AHMAK DAVASI NE OLDU?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ekrem İmamoğlu’nun 4 Kasım 2019’da yaptığı bir basın açıklamasında YSK üyelerine yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandığı belirtildi. YSK Başkanlığı, İmamoğlu’nun sözleri nedeniyle suç duyurusunda bulundu ve hazırlanan iddianame ile dava açıldı. İddianamede, İmamoğlu’nun kurul halinde çalışan kamu görevlilerine yönelik zincirleme şekilde hakaret ettiği ileri sürüldü.

Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi, 14 Aralık 2022’de görülen duruşmada Ekrem İmamoğlu’nu “kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen hakaret” suçundan 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, cezada herhangi bir indirim uygulamadı.

EKREM İMAMOĞLU NE CEZA ALDI?

Yerel mahkeme, Ekrem İmamoğlu’nu TCK’nin ilgili maddeleri uyarınca 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına mahkum etti. Kararda, cezada indirim yapılmadığı gibi, sanığın seçme ve seçilme hakkı gibi bazı haklardan yoksun bırakılmasına da hükmedildi. Ayrıca TCK’nin 43/2-1 maddesinin uygulanması sırasında hesaplama hatası yapıldığı ifade edildi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin verdiği hükmü inceleyerek usul ve esasa uygun buldu. Dosya, temyiz edilmesi durumunda Yargıtay’a taşınacak ve davadaki nihai kararı Yargıtay verecek. Böylece İmamoğlu hakkında verilen cezanın kesinleşip kesinleşmeyeceği yüksek mahkemenin kararına bağlı olacak.