El Bilal Toure kaç maç yok, sakatlandı mı? BJK sakatlık durumu açıklaması yaptı

RAMS Park'ta oynanan Galatasaray Beşiktaş derbisinde sakatlanması sonrasında El Bilal Toure kaç hafta sahada olmayacak merak edildi.

EL BİLAL TOURE KAÇ MAÇ YOK?

El Bilal Toure'nin Galatasaray maçı sonrası ağrıları sonucunda sakatlandığı tespit edilmesi sonrasında sakatlık durumu paylaşıldı. Oyuncunun yaklaşık 10 gün boyunca forma giyememesi bekleniyor.

EL BİLAL TOURE SAKATLANDI MI?

Beşiktaş tarafından yapılan açıklama şöyle oldu:

Sol uyluk arka kısmında ağrı hisseden futbolcumuz El Bilal Toure’nin yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (Biceps Femoris) gerilme ve kanama tespit edilmiştir.

Yapılan değerlendirmenin ardından Mali milli takım yetkilileri bilgilendirilmiş ve oyuncumuzun tedavisi sağlık ekibimizce İstanbul'da sürdürülmektedir.'